Catalunya és de les zones d'Espanya amb més casos d'origen desconegut

Catalunya és una de les zones d'Espanya on un percentatge més alt de les infeccions de coronavirus tenen un origen desconegut. Així es desprèn de l'informe sobre la situació de la covid-19 a Espanya realitzat per l'Institut de Salut Carles III i fet públic el passat 6 d'agost, que recull que no s'ha pogut determinar l'àmbit en el qual han estat infectades un 81% de les persones que han donat positiu en territori català. Tan sols és superada per Andalusia, que se situa prop del 83%.

L'informe assenyala que el domicili continua sent l'àmbit conegut més freqüent d'exposició al coronavirus, segons les dades sobre la covid-19 facilitades per la Generalitat a través d'una enquesta per al Ministeri de Sanitat. Aquesta tendència és similar a la majoria de comunitats autònomes. El percentatge de casos detectats entre el 10 de maig i el 6 d'agost en l'entorn domiciliari català, però, no arriba ni al 10%, molt per sota de la mitjana nacional, que se situa en el 29,5%. Això és degut a l'elevat pes dels contagis sense un orígen conegut.

El següent àmbit conegut més freqüent d'exposició al coronavirus a Catalunya és el laboral. En aquest àmbit han contret la covid-19 prop del 4,5% dels positius, una proporció bastant per sota de la mitjana nacional (el 10.1%). En l'informe anterior del 30 de juliol aquesta proporció era similar.

El tercer àmbit conegut amb més casos és el classificat com a «altres», que amb un 3% dels contagis aplega els entorns relacionats amb l'oci i el temps lliure fora del domicili. També són dades similars a l'informe anterior del 30 de juliol. Tot i les mesures que ha pres la Generalitat per evitar els contagis en l'àmbit del temps lliure, com el tancament dels locals d'oci nocturn, les dades demostren que la incidència en els contagis és molt més baixa que la mitjana estatal, que és del 16,3%. Tot i això, les dades poden estar afectades per l'elevat nombre de casos sense origen conegut.

També és estable percentatge de casos detectats en els centres sanitaris i sociosanitaris: actualment són els llocs on s'han produït el 2% de les infeccions, l'1% corresponent a centres sanitaris i l'1% restant a centres sociosanitaris. En l'àmbit escolar (correspondria en aquest temps a les escoles d'estiu principalment) s'han detectat un 0,5% dels casos, aproximadament.



Casos sense contacte conegut

Tots aquests àmbits són coneguts, és a dir, les autoritats sanitàries han pogut esbrinar en quin àmbit la persona afectada pel covid-19 va poder contraure la malaltia. Però hi ha prop d'un 81% dels casos detectats a Catalunya l'àmbit dels qual de possible exposició és desconegut.

Es una xifra més alta que el percentatge de casos sense contacte conegut amb covid-19, que a Catalunya és del 66,4%. És a dir, persones que no saben qui -i, per tant, on-, han pogut resultar infectades per coronavirus. Dels 28.635 positius detectats a la comunitat autònoma a partir del 10 de maig, 19.025, són casos l'origen dels quals es desconeix. Aquesta proporció és molt més alta que la mitjana del conjunt de les autonomies, que és del 39,6%. En altres comunitats com Andalusia, Canàries o el País Basc, en canvi, la proporció de casos d'origen desconegut no arriba al 15%. Aquesta xifra a la resta de l'Estat en general, ha anat disminuint, la qual cosa demostra que el rastre del coronavirus està més controlat.