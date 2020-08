Els indicadors sobre la COVID segueixen a la baixa tant a Girona com a Catalunya

Les dades que indiquen l'afectció del coronavirus segueixen a la baixa tant pel que fa a la regió sanitària de Girona com a la resta de Catalunya.

Tot i que Girona va sumar ahir 45 casos, 7 més que el dia anterior, el nombre d'hospitalitzats a la regió sanitària va baixar a 33, un menys que el dia anterior, i els ingressats a l'UCI eren 10, 2 menys. També segueix la tendència cap avall el risc a rebrot, que si el dia anterior havia rebaixat ja el llindar de risc moderat (70) amb un 68,77, ahir ja se situava en 66,29. D'altra banda, el total de casos suma ja 8.908 afectats arreu de la demarcació tenint en compte totes les proves. Ahir es va sumar una nova mort al còmput global, i ja en són 824 des de l'inici de la pandèmia.

Catalunya va tornar a estar per sota del miler de casos diaris, amb 830 de nous tenint en compte totes les proves. Amb aquests, el total acumulat és de 108.350. El risc de rebrot també va baixar i va ser de 138,79, mentre que en el darrer balanç era de 147,47. Tot i això, continua molt per sobre del llindar de risc alt. Ahir hi havia 571 persones hospitalitzades, 19 menys que el dia anterior, de les quals 116 a l'UCI. L'edat mitjana de positius per PCR s'enfila i s'apropa als 39 anys (38,84 anys), mentre que el dia anterior era de 38 anys.

Les funeràries van reportardues defuncions i el total ja s'eleva a 12.829.



Brots a Tarragona

El Departament de Salut confirma 31 brots actius de covid-19 al Camp de Tarragona amb 207 casos positius i prop de 600 contactes en seguiment. Són cinc focus més dels que hi havia al darrer recompte, dissabte passat. Els darrers brots confirmats són un amb tres casos i cinc contactes entre Cambrils i Vila-seca de l'àmbit laboral i familiar; un amb tres casos i deu contactes entre Tarragona i la Selva del Camp també de l'àmbit laboral i familiar; un a Reus amb tres positius i tres contactes d'un àmbit familiar social; un amb tres casos a Tarragona de l'àmbit familiar i un altre a Tarragona amb tres positius i tretze contactes en seguiment, també d'un àmbit familiar.



Aragó i Madrid sumen 638 casos

El Ministeri de Sanitat va registrar ahir 1.418 nous casos de covid, 50 menys que el dia anterior. Des que va començar la pandèmia hi ha hagut 326.612 casos confirmats per proves diagnòstiques. De nou, la comunitat autònoma amb més diagnòstics en les darreres 24 hores és l'Aragó amb 448 seguida del País Basc amb 243 i de Madrid amb 190. Andalusia en va registrar 109 i Catalunya 100. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.581 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, cinc més que aquest dilluns. Hi ha 805 hospitalitzacions i 45 persones ingressades en UCIs.