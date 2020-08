Salut veu eficaços els cribratges massius i en realitzarà a dos barris de Barcelona

La Conselleria de Salut, comandada per Alba Vergés, considera que els cribratges massius efectuats en diverses localitats catalanes estan resultant útils per a "perseguir" el virus i, per això, ha decidit replicar aquesta pràctica també a dos barris de Barcelona capital, Torre Baró i Besòs.

La decisió de Salut ha arribat després que ahir dimarts el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, donés per "estabilitzada" la corba de contagis de la Covid-19, si bé va animar a tots, especialment a les administracions, a seguir treballant per aconseguir que la corba comenci ara a baixar.

Així, avui dimecres Vergés ha informat que els cribratges massius es traslladaran també a aquests dos barris de la capital catalana, tot i que no ha ofert més informació perquè ha dit que "s'estan tancant tots els detalls tècnics" encara.

Uns cribratges massius que ja s'han dut a terme a Granollers, Sabadell, Terrassa, Ripollet, Torregrossa, Santa Coloma de Gramenet o Vilafranca del Penedès.

Es tracta d'una iniciativa "proactiva", en la qual es "persegueix" el virus, amb la qual s'anima a la població de determinades zones a sotmetre's a proves PCR, les més fiables, i que és especialment útil per a detectar casos de persones asimptomàtiques que, precisament per no presentar simptomatologia, no tenien previst fer-se el test ni acudir al metge.

A data d'ahir dimarts, gràcies a aquests cribratges massius s'havien efectuat ja 8.275 proves PCR, mentre que avui dimecres Vergés ha informat que a Santa Coloma s'han practicat unes 1.500, amb previsió que s'assoleixin les 4.500. La consellera s'ha mostrat "molt satisfeta" amb la "intervenció comunitària" duta a terme als barris de Llatí i de Fondo d'aquesta ciutat veïna de Barcelona.

En aquest sentit, ha incidit en l'estratègia que ara segueix el Departament de Salut, que és la de l'"intervenció comunitària", que requereix de la participació dels municipis, entitats locals o associacions veïnals, per exemple.

"La millor actuació que podem fer és la prevenció, perquè ja no arribin casos amb símptomes i no es comprometi la capacitat assistencial del sistema de salut", ha afegit Vergés, que ha recalcat que l'objectiu és "perseguir" el virus.

Que l'evolució és positiva també ho indiquen els casos de Covid-19 notificats per la Generalitat i que es poden consultar a la pàgina web dadescovid.cat.

En les últimes 24 hores s'han notificat 548 nous positius per coronavirus i vuit morts, de manera que el total de contagis des de l'inici de la pandèmia és de 108.898.

Així mateix, el matí s'ha enfosquit per la mort dimarts d'una nena d'11 anys a Tarragona que havia donat positiu per la Covid-19. Malgrat morir estant contagiada, Vergés ha afirmat que "no sempre la causa és concreta i no sembla, no es pot afirmar, que la causa sigui aquesta", en referència al virus de la Covid-19, en el cas de la malmesa menor.

S'ha remès així mateix al ja dit ahir per Argimon, que va cridar a "diferenciar" quan una mort es produeix "a causa" del coronavirus o "amb" el virus.

La mort no va ser "per, sinó amb" el virus, va dir Argimon, que va afegir: "Hi ha un cas molt trist, molt trist, però en cap moment podem pensar que sigui a causa del virus".