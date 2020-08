Barcelona començarà per Besòs i Torre Baró els testos massius en barris

Salut portarà els tests massius a barris de Barcelona. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat farà aquest cap de setmana cribratges massius mitjançant tests PCR en dos barris de la capital catalana amb l'objectiu de detectar positius asimptomàtics de covid-19, tal com informa El Periódico. Començarà a Torre Baró i Besòs, perquè són les dues zones amb major incidència. «Tenim la voluntat de començar en aquests barris i allargar després a altres per a aconseguir el mateix resultat a tota la ciutat», va anunciar la tercera tinenta d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, en ser preguntada ahir en una roda de premsa.

Va explicar que, juntament amb la Conselleria de Salut de la Generalitat, s'han ajustat als criteris sanitaris, però també «als demogràfics i socioeconòmics, que són els que poden acabar influint en l'impacte d'aquests rebrots». Bonet va detallar que estan delimitant «els espais més idonis» per a realitzar aquests cribratges i que estan treballant a partir dels Centres d'Atenció Primària (CAP) que existeixen en les zones. En cas que en la zona triada per a fer un cribratge no hi hagués un CAP, va dir que buscaran equipaments que «permetin donar servei el més ràpid possible» en els dies que estigui previst el cribratge.



Pobresa i coronavirus

Un estudi de l'Institut Hospital de la Mar de Recerques Mèdiques (IMIM) i el Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària (IDIAPJGol) ja va demostrar la relació directa entre la renda per càpita dels districtes urbans de la Ciutat Comtal i la incidència de la pandèmia: les zones amb ingressos més baixos van ser les més afectades per la primera ona del coronavirus. Així, la recerca conclou que el districte amb la mitjana de renda més baixa de Barcelona (Nou Barris) va registrar una incidència de casos 2,5 vegades més alta que el de la renda més alta (Sarrià-Sant Gervasi), extrapolable a qualsevol zona, ja que els investigadors han demostrat la relació directa entre la malaltia i la pobresa.



Estabilització

La capital catalana se sumarà així a altres localitats en les quals ja s'han efectuat aquests cribratges, com és el cas de Granollers, Sabadell, Terrassa, Ripollet, Torregrossa, Santa Coloma de Gramenet o Vilafranca del Penedès.

Precisament en una visita al cribratge massiu del CAP Llatí de Santa Coloma de Gramenet, la consellera de Salut, Alba Vergés, va celebrar l'estabilització de la pandèmia després que hagi baixat de nou el número de contagis diaris, i ha defensat la importància de fer cribratges massius per arribar a «doblegar la corba». «No només ens serveix estabilitzar l'epidèmia, sinó que hem de tenir capacitat de reduir», va remarcar la consellera, apuntant que la mobilitat actual de la gent en ple mes d'agost fa que el control de la malaltia sigui «de molt difícil gestió».

Vergés va demanar també no centrar l'atenció en la situació diària de la pandèmia, sinó en l'evolució que està mostrant la malaltia. «Cal actuar quan abans millor, ser proactius, baixar les taxes de reproducció amb l'objectiu de baixar la incidència, acabar doblegant corbes i anar cap a una tendència decreixent», va subratllar, defensant l'eficàcia dels PCR massius fets al Vallès, Vilafranca i Santa Coloma. En aquest sentit, va destacar que els cribratges generals de les últimes setmanes estan permetent recollir nombroses dades de casos positius de covid-19 asimptomàtics «que difícilment es podrien provar si no es resseguissin les cadenes de transmissió». «És una carrera de fons que preveiem mantenir moltes setmanes», va afegir.