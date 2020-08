Un boxejador amateur agredeix dos cambrers i dos policies i intenta robar un cotxe patrulla a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home, boxejador amateur de nacionalitat italiana de 22 anys, per agredir a cops de puny dos agents de paisà i intentar robar un cotxe patrulla, a dos quarts de dues de la matinada d'aquest dijous. Prèviament l'agressor també havia colpejat dos treballadors d'un restaurant quan volien impedir que marxés del local sense pagar la consumició. Després de l'agressió, els agents s'han aixecat i han retingut l'home fins a l'arribada de més patrulles, que finalment l'han detingut pels delictes d'estafa, lesions i atemptat als agents de l'autoritat. El seu acompanyant, de nacionalitat italiana i 21 anys, ha quedat detingut per un delicte lleu d'estafa.





Els dos agents, que estaven fent patrullatge de prevenció de robatoris violents i furts a la zona, alertats per una, han parlat amb un home amb la cara plena de sang que els ha explicat el que havia passat a l'establiment i els ha facilitat la descripció de l'agressor que també anava acompanyat d'una altra persona.Comprovades les lesions dels dos treballadors, el propietari del bar els ha ensenyat les imatges on es veu l'agressió i on es pot identificar l'autor dels fets. Els agents l'han buscat per la zona i han observat una parella d'homes, que mantenien una actitud sospitosa i de vigilància.Els agents han baixat del vehicle, s'han identificat com a policies i han mostrat les seves credencials. Un dels joves ha marxat corrents i els agents l'han seguit mentre l'home els anava fent senyals amb els punys amb una actitud molt desafiant, mantenint els gestos amb els punys alçats amb la intenció d'agredir-los.Els mossos s'hi han acostat per parlar-hi però l'home els ha agredit amb diversos cops de puny. També ha intentat pujar al vehicle policial que havia quedat aturat enmig del carrer però en veure que no hi havia les claus posades, s'ha allunyat.En acabar l'actuació policial els dos agents han estat atesos en un centre mèdic com a conseqüència de les lesions que han patit.Els dos detinguts han estat traslladats a dependències policials a l'espera de passar a disposició judicial durant els propers dies.