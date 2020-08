Cap ajuntament d'Esquerra Republicana cedirà el romanent a l'Estat

Els consistoris governats per Esquerra Republicana no traspassaran els seus romanents a l'Estat. Per al partit, la proposta del govern espanyol és "inadmissible" i ho veuen una "maniobra de confiscació oculta" dels estalvis dels ajuntaments, a més d'una forma de "perpetuar" les "receptes d'austeritat i recentralització". Els republicans reivindiquen els ajuntaments com una peça "clau" per superar la crisi sanitària, econòmica i social "des de la proximitat" i reclamen disposar de "totes les eines i recursos". Per ERC, la proposta del govern espanyol no té per objectiu afavorir els ajuntaments ja que la mesura "no recull cap ajuda per als consistoris que no tenen superàvit", afirma l'alcadessa republicana de Sitges, Aurora Carbonell.

Per Esquerra, la iniciativa de l'Estat és un "nou atac" a les administracions locals, que creuen que ja han restat "perjudicades" des de l'aprovació de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i la LRSAL, impulsades pel ministre Montoro l'any 2013. La legislació, avalada segons ERC també pel PSOE, ha "obligat els consistoris a complir amb la regla de despesa, la reducció del deute, i la impossibilitat de generar dèficits puntuals", una circumstància que suposa una "acumulació de 17.000 milions d'euros que els ens locals no poden utilitzar".

La proposta anunciada ara pel govern espanyol implica, segons el partit, que aquests 17.000 milions d'euros els ajuntaments els cedeixin en préstec a l'Estat per poder utilitzar-los els propers 12 anys. "Un 35% d'aquests recursos, amb un màxim de 5.000 milions, tornarien durant el curs 2020-2021, això sí, amb condicions. La resta, retornarien durant els següents 15 anys", remarca Carbonell. Pel partit, això implica que els consistoris no podrien disposar de 12.000 milions d'euros que són seus.

ERC afirma que els ens locals no són una "banca de l'Estat", sinó la "millor eina per atendre les necessitats dels ciutadans", especialment en un context d'emergència econòmica i social com l'actual. Des d'Esquerra Republicana, afirmen que defensen l'autonomia local. "Diem no a la proposta de l'Estat: només una República Catalana ens permetrà ajudar els nostres municipis i la nostra gent", clou Carbonell.