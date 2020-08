La família Pujol nega ser una organització criminal: «És només per ser els Pujol»

La família Pujol considera que l'Audiència Nacional els atribueix un delicte d'organització criminal pel simple fet de «ser els Pujol», en una «mena de responsabilitat de la tribu», sense que l'expresident català hagi fet mai «la més mínima gestió» per afavorir els negocis dels seus fills.

Així ho addueix la defensa de la família -exercida pels advocats Cristóbal Martell i Albert Carrillo-en el recurs d'apel·lació que han presentat davant l'Audiència Nacional contra la decisió del jutge José de la Mata d'enviar els Pujol a judici per formar una organització criminal per enriquir-se durant dècades a través d'activitats relacionades amb la corrupció.

En el seu recurs, els advocats demanen que s'arxivi el procés contra l'expresident català, la seva dona, Marta Ferrussola, i els seus set fills, en considerar que l'únic delicte que podrien haver comès és el de frau fiscal pels fons ocults a Andorra, tot i que ja hauria prescrit.

La defensa carrega contra la imputació d'organització criminal, en entendre que el jutge ha atribuït als Pujol de manera «col·lectiva» una conducta delictiva, en una «mena de responsabilitat de la tribu» o de «dret penal d'autor (ser un Pujol)», construccions que segons el seu parer són «impròpies» d'un sistema penal garantista com l'espanyol.

Segons sostenen els advocats, era Jordi Pujol Ferrusola qui administrava el llegat familiar, de manera que la conducta del seu pare, mare i germans era «perfectament estàtica i passiva», limitant-se a «ser receptors d'una corrent monetària», sense el paper de cooperació que exigeix el delicte d'organització criminal.

Els advocats neguen a més el blanqueig de capitals que el jutge va imputar als Pujol després de concloure que els fons de la família procedien de «pagaments» d'empresaris que pretenien tenir una bona relació amb ells per a futurs negocis, adjudicacions il·lícites o contractacions. Per a la defensa, «sota aquesta grandiloqüent expressió, idònia per merèixer llustrosos titulars als mitjans, es tapa el no-res», ja que el jutge no concreta l'autoritat o funcionari pressionat o influït per algun membre dels Pujol.