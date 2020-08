Els lletrats del Parlament defensen el secretari general davant les pressions

Els lletrats del Parlament van decidir ahir, en un gest inusual de visibilitat pública, alçar la veu en defensa del secretari general de la cambra catalana, Xavier Muro, davant de les pressions de JxCat i del mateix president de la Generalitat, Quim Torra, perquè fos destituït per «censurar» resolucions. Les pressions van créixer després que el Parlament publiqués en el seu butlletí oficial les resolucions aprovades divendres al ple extraordinari sobre la monarquia, suprimint els punts que els lletrats ja havien advertit que no es publicarien perquè podien contravenir les advertències del Tribunal Constitucional (TC). Va quedar fora, per exemple, la reprovació al rei Felip VI o el fragment en què es parlava de la «monarquia delinqüent».

A la fi del text publicat al Butlletí Oficial del Parlament s'adjuntava una nota de Muro, en la qual esgrimia el seu «deure» d'«impedir o paralitzar qualsevol actuació jurídica o material que pugui suposar l'incompliment» de les decisions del TC. Des de dilluns, JxCat i el mateix Torra han exigit al president del Parlament, Roger Torrent, que es publiquin de manera íntegra les resolucions sobre el Rei i que el secretari general de la cambra sigui destituït per haver-les «censurat». Fins ara, Torrent, principal càrrec institucional d'ERC, ha guardat silenci i ha evitat polemitzar amb JxCat, però els que sí que han decidit fer un pas al front han estat els lletrats.

En un escrit dirigit a la Mesa del Parlament i signat per nou lletrats -inclòs el mateix Muro, el lletrat major, Joan Ridao, així com Esther Andreu, Mercè Arderiu, Antoni Bayona, Anna Casas, Ferran Domínguez, Clara Marsan i Miquel Lluís Palomares-, expressen el seu «ple suport» al secretari general. Muro, subratllen en el seu escrit, ha actuat segons la seva «condició de cap de l'administració parlamentària, amb total independència i professionalitat». La Junta de Lletrats recorda que el TC ha «imposat personalment al secretari general el deure de complir les seves resolucions i de no realitzar actes jurídics o materials» que puguin «ignorar o eludir aquest deure» i l'ha advertit de les «possibles responsabilitats», fins i tot penals, en cas d'incompliment. L'escrit subratlla que els serveis jurídics del Parlament «formen part de l'administració parlamentària i estan integrats per funcionaris públics que actuen amb independència de criteri i amb objectivitat en l'exercici de les seves funcions», de manera que la seva actuació ha d'«ajustar-se a la legalitat i al que determinin les resolucions judicials que els afectin».



Suport del PSC

La diputada del PSC Alícia Romero va aplaudir l'escrit: «Tot el nostre suport als lletrats al Parlament que reivindiquen en un escrit la seva professionalitat i objectivitat, així com les seves actuacions necessàriament ajustades a la llei. Han de dignificar les institucions respectant la separació de poders i la llei».

Un dels més vehements a l'hora de demanar la destitució de Muro en aquests últims dies ha estat el vice-president primer del Parlament, Josep Costa, de JxCat. Costa havia convidat Torrent i a tota la Mesa a publicar sota la seva responsabilitat la integritat de les resolucions sobre el Rei i avui ha insistit en això: «Cal ser ruc per pensar que publicar una resolució debatuda i aprovada (perquè un servidor i la majoria de la Mesa ignorem les amenaces del TC i de l'oposició) ara constitueixi un acte de desobediència», va dir a Twitter.

ERC ha optat per no respondre, encara que fonts republicanes interpreten que darrere dels «atacs» contra Muro hi ha la voluntat de JxCat de «desgastar» Torrent i, per extensió, Esquerra, a les portes d'unes noves eleccions a Catalunya. Un dels pocs a trencar aquest silenci va ser el diputat Ernest Maragall. D'altra banda, el diputat de la CUP Carles Riera va considerar «imprescindible» que el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) publiqui íntegrament les resolucions aprovades al ple sobre la monarquia que es va celebrar divendres passat.