Primers detalls del nou curs: Es faran PCR a tota una classe quan hi hagi un alumne contagiat

El Departament d'Educació ha presentat aquest dijous el protocol d'actuació davant de casos de coronavirus als centres educatius per al curs 2020/21, que comença el proper mes de setembre. S'hi contempla fer proves PCR als sospitosos de tenir covid-19 i als seus contactes si aquesta prova surt positiva, l'ús de la mascareta excepte durant la classe amb el grup estable i el tancament de centres a partir de dos casos separats si ho avalen les autoritats sanitàries. Per aplicar el protocol correctament, es formarà els equips directius de forma telemàtica abans de l'inici de curs i s'assignarà un centre d'atenció primària (CAP) i un sanitari de referència a cada escola o institut.

Davant d'un alumne amb símptomes de covid-19, el centre l'haurà d'aïllar en un espai separat i ben ventilat i contactar amb la família perquè el porti al CAP i li facin la prova PCR en les primeres 24 hores. En cas de dies festius o de períodes de vacances, haurà de ser la família qui porti l'estudiant a un centre d'atenció primària i comuniqui la situació als serveis educatius. Si la prova PCR surt positiva, l'alumne s'haurà d'aïllar 14 dies a casa i es farà la prova a la resta del seu grup estable, és a dir, als companys de classe. Aquests companys i el professor hauran de fer també quarantena de 14 dies, però només a partir del moment que es confirmi que el sospitós té covid-19.

Si el positiu té germans escolaritzats, també hauran de posar-se en quarantena, ja que formen part de la unitat familiar. Els companys d'aquest germà, en canvi, només s'hauran d'aïllar si ell també resultés tenir covid-19.

El document l'ha explicat en una roda de premsa el conseller d'Educació, Josep Bargalló, acompanyat del director general de Centres Públics, Josep Gonzàlez-Cambray, i del director general de Professionals de la Salut, Marc Ramentol, que han detallat que els sospitosos de covid-19 i els que convisquin amb un positiu –per exemple, un progenitor amb coronavirus– no podran anar a l'escola.

Segons ha dit Bargalló, el protocol surt en bona part de l'experiència dels casals d'estiu d'aquest any, en què uns 250.000 nens de Catalunya han conviscut en grups estables i s'han produït "incidències, però poques". A banda, el Departament d'Educació posarà en marxa una aplicació informàtica de nom 'Traçacovid' per donar suport als serveis educatius i a les famílies a l'hora d'informar de possibles casos i gestionar-los. S'actualitzarà dos cops al dia.

El conseller ha insistit que és necessari no abaixar la guàrdia i prendre mesures també "a la sala de professors, a les reunions amb direcció i als claustres". "És molt comprensible el relaxament i que en aquestes situacions mes properes s'obri el relaxament, però hi pot haver la porta oberta a casos", ha advertit. Per això ha demanat que es mantinguin mesures com la distància i l'ús de mascareta per part del professorat fora del seu grup estable d'alumnes i també que els infants i joves realitzin les activitats extraescolars prenent aquestes precaucions.