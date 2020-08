Catalunya es planteja seguir l'exemple gallec i prohibir fumar a l'exterior

El secretari de Salut Pública català, Josep Maria Argimon, es va mostrar ahir «favorable» a prohibir fumar en carrers i terrasses si no es compleix la distància física de seguretat, com abans-d'ahir va fer Galícia i ahir va decidir Canàries. Argimon, que va comparèixer en roda de premsa i va remarcar que aquesta és la seva «opinió personal», va asseverar que està d'acord amb aquesta mesura que limita fumar «per diverses raons».

«Pel que ens ocupa ara (en relació amb els contagis de covid-19) però també, com a secretari de Salut Pública, perquè sempre és bon moment per deixar de fumar», va indicar.Tot seguit, va afegir: «De tabac, com menys, millor».

Es va sumar a la seva opinió el director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, que va remarcar que aplicar aquesta prohibició de fumar si no es compleix la distància física de seguretat seria «una bona mesura». «Pels mateixos motius: per les patologies que comporta l'addicció i perquè segur que és un bon moment per deixar de tenir-la», va indicar.



Simón no veu risc en el tabac

El director del Centre de Coordinació de Alertas i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, va valorar també la prohibició de fumar als carrers fixada per Galícia i Canàries per a lluitar contra la covid-19 si no es pot mantenir la distància de seguretat, i va avançar que «si és necessari, es farà» una mesura a nivell nacional que homogeneïtzi aquesta prohibició a tot Espanya.

En roda de premsa ahir, l'epidemiòleg va ressaltar que, en treballar en el Ministeri de Sanitat, està en contra del tabac: «Em sembla bé que no es fumi enlloc, mai». En aquest context, va apuntar que la prohibició establerta per algunes comunitats autònomes té com a objectiu fomentar l'ús de màscares en la via pública per reduir el risc de contagi. «Són mecanismes per afavorir l'aplicació de les mesures de precaució.

Fumar en si no és una pràctica excessiva de risc, encara que els fumadors solen tenir més patologies respiratòries. No cal entrar en gaire més discussió», va apuntar l'epidemiòleg, afegint que «si cal homogeneïtzar» la llei en àmbit nacional, «es valora i s'homogeneïtza».

«Ara mateix hi ha una Llei Antitabac molt constrinyent, però si cal fer alguna activitat més, es valorarà», va afegir.

Comunitats com Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa o València han confirmat en els últims dies que estudien la possibilitat d'implantar aquesta mesura, després de l'anunci per part del president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo; mentre que Madrid, també a favor, ja va analitzar fa algunes setmanes la viabilitat de la norma. A Aragó, segons van explicar fonts del seu Govern, no es descarta aplicar-ho i a Balears està «damunt de la taula».