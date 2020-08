Dos joves de 20 i 24 anys moren en caure des d'un balcó a la ciutat de Lleida

Una parella de 20 i 24 anys ha mort poc abans de les 3 d'aquesta matinada a Lleida en precipitar-se des d'un balcó a l'avinguda Rovira Roure.

Els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació per aclarir les causes del succés, encara que de moment es descarta algun possible indici de criminalitat.

La policia catalana creu que un dels dos volia llançar-se al buit i que l'altre, en intentar evitar-ho, va acabar caient també, sense que els serveis d'emergència poguessin fer res per salvar-los la vida.

Els morts són un jove de nacionalitat colombiana i una noia equatoriana, tots dos veïns de Lleida.