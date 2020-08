L'efecte de les vacances d'estiu fa que ens oblidem de tot per uns dies: de la feina, dels problemes personals... Però no de la pandèmia perquè afecta totes les arestes de la nostra vida. Des de com serà la tornada a l'escola, a si preocupa l'arribada d'una segona onada per l'augment dels rebrots i fins si hi haurà un altre confinament domiciliari.

Que la pandèmia ha alterat la nostra vida tal com la coneixíem al mes de febrer és un fet que potser quedarà reflectit en els llibres d'història. Pot ser que la distància social o portar posada la mascareta canviï per sempre la nostra manera de relacionar-nos amb els altres o que actes multitudinaris dels quals hem gaudit fins ara no siguin tan massius i calgui estar-hi asseguts. O potser no.

Sigui com sigui, l'arribada d'una vacuna efectiva pot suposar la fi del malson i el retorn progressiu a la normalitat anterior a l'esclat de la pandèmia a la Xina. En aquest diari volem conèixer el teu pronòstic sobre si creus que arribarà un moment en què deixarem enrere el malson del coronavirus per reprendre la nostra vida anterior.

<noiframe></p><ul id="questions"><li>ENQUESTA | Creus que tornarem a la normalitat anterior a la pandèmia? </li><li>Si vols, pots justificar la teva resposta.</li></ul><p></noiframe>