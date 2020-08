L'Advocacia de l'Estat estudia si porta al TC les resolucions del Parlament sobre la monarquia

L'Advocacia de l'Estat ja està estudiant si impugna davant del Tribunal Constitucional les resolucions del Parlament sobre la monarquia. Segons El Confidencial, els serveis jurídics estatals estan analitzant els textos publicats dilluns al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC) en els quals no hi apareixen alguns dels punts més sensibles que sí que es van aprovar al ple de divendres però que els serveis jurídics del Parlament van retallar per l'advertiment del TC de no incomplir les seves sentències. Fonts del Ministeri de Justícia van confirmar que el Govern central té la qüestió sobre la taula.

Els textos publicats al BOPC sí que mantenen alguns punts polèmics com el que declara que Catalunya «és republicana i, per tant, no reconeix ni vol tenir cap rei» o el que assenyala la nissaga borbònica com a «calamitat històrica per a Catalunya» i recorda que Joan Carles I és successor del dictador Francisco Franco i, per tant, «la monarquia espanyola és la continuació del règim precedent».

Per altra banda, l'Associació Espanyola de Lletrats de Parlaments (AELPA) va mostrar el seu suport a la feina dels de la cambra catalana «en defensa de la legalitat i l'ordre constitucional» després de la polèmica amb el secretari general del Parlament, Xavier Muro, de qui tant JxCat com el president de la Generalitat, Quim Torra, n'han exigit el cessament per no haver publicat íntegres les resolucions que es van aprovar al ple de la monarquia de divendres passat. En un comunicat, l'AELPA va fer referència directament a Muro, de qui van afirmar «ha estat objecte d'atacs infundats que trepitgen la seva autonomia i professionalitat».

L'organització de lletrats de cambres autonòmiques defensen «la necessària independència i neutralitat» d'aquests treballadors «com a garants del correcte funcionament de la institució i del compliment de les resolucions dels òrgans jurisdiccionals i del Tribunal Constitucional».

L'Associació Professional de Lletrats de les Corts Generals també es va adherir a aquest comunicat en suport als lletrats del Parlament català. La diputada del PSC Alícia Romero va compartir a Twitter aquest comunicat i va afirmar que «el Govern s'està quedant sol en la seva deriva autoritària».