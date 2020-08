Restauradors creuen que la prohibició de fumar a l'aire lliure és una decisió «sense base científica»

El Gremi de Restauració de Barcelona rebutja la decisió que ha pres aquest divendres el govern espanyol de prohibir fumar en espais a l'aire lliure com les terrasses. A través d'un comunicat, l'associació critica que es tracta d'una mesura "sense base científica" i demana que "no es dificulti encara més" la supervivència de bars i restaurants. Pel director del gremi, Roger Pallarols, "sembla que l'administració vulgui aprofitar la situació d'excepcionalitat per eludir un debat que no respon a una demanda de la societat". "Ara mateix ens preocupa el futur dels petits negocis, als quals la motxilla de deutes els resulta cada cop més insuportable", afegeix. En el mateix comunicat, el gremi assegura que recorrerà a la mesura davant la justícia.

Segons l'associació, les terrasses de Barcelona ja compleixen amb les mesures de prevenció fixades i, per tant, argumenta que "es podria continuar fumant". "L'únic que s'aconseguirà és marejar la gent i multiplicar la inseguretat de restauradors i clients", destaca Pallarols.

La prohibició de fumar a l'aire lliure neix d'un acord entre totes les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat, tot i que hi havia alguns territoris com Galícia o les Illes Canàries que ja l'estaven aplicant. Aquest mateix dijous, el secretari de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon, ja va mostrar-se ahir partidari de la mesura. En aquest sentit, el gremi manifesta que es mostra "perplex" davant "l'aparent lleugeresa amb què el Govern anuncia restriccions que complicarien encara més la reactivació de la restauració".

Per altra banda, l'agrupació de restaurants critica la "confusió" que es genera amb cada nova mesura i carrega contra les actuacions que ha dut a terme el Govern. "Des que la Generalitat ha assumit el comandament sanitari, la situació ha empitjorat; durant molts dies, restauradors i clients han estat desorientats", apunta.

Finalment, el gremi demana a l'administració catalana que doni explicacions sobre què passarà amb la restricció de l'aforament a l'interior dels locals. "Bars i restaurants no poden funcionar a mig gas", alerta Pallarols.