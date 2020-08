Tres morts i almenys un ferit greu en un incendi a la Barceloneta

Tres persones han mort i almenys una ha resultat ferida greu en l'incendi en un edifici de la Barceloneta, a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra, que han rebut l'avís a les sis del matí, han obert una investigació per esclarir les causes del foc. Des de l'Ajuntament de Barcelona afirmen que l'incendi s'ha declarat en el pis on vivien les víctimes, en els baixos del número 16 del carrer de Grau i Torres, i que quatre persones més han resultat ferides, confirmant que una d'elles és de gravetat.

L'incendi, que ha comportat l'activació de 10 dotacions de Bombers de Barcelona, s'ha originat prop de les 6 del matí d'aquest divendres. Fins el lloc dels fets també s'han desplaçat dotacions de la Guàrdia Urbana de Barcelona, del Sistema d'Emergències Mèdiques, del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona i del cos dels Mossos d'Esquadra, que es faran càrrec de la investigació.