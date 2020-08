Troben dos cadàvers en descomposició en un pis de Salou

Els Mossos d'Esquadra van trobar el dijous dos cadàvers en estat de descomposició en un pis de Salou (Tarragona), després que els veïns alertessin que no havien vist les persones que hi vivien des d'abans del confinament, ha explicat la policia catalana a Europa Press.

Segons ha publicat 'Tarragona Digital', es tracta d'un home i una dona de més de 70 anys que van morir fa més de sis mesos, i l'habitatge estava tancat, per la qual cosa els Bombers de la Generalitat, requerits pels Mossos, van accedir per una finestra.

Els veïns van alertar la Policia Local que no havien vist els inquilins durant mesos, i el cos municipal va avisar els Mossos en arribar al pis i no poder entrar perquè estava tancat.

A l'espera dels resultats de les autòpsies, la policia no considera que es tracti d'un crim i aborda el cas com una mort biològica, a l'espera de confirmar les causes.

L'habitatge estava tancat i no hi havia indicis de criminalitat, i probablement es tracta de dos ancians que vivien al pis, encara que la policia espera l'autòpsia per confirmar les identitats i la data de la mort.