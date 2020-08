Arxivada la investigació contra Aragonès per injúries a la Corona

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha arxivat les diligències d'investigació contra el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, per injúries a la Corona. Segons va avançar El Confidencial, el ministeri públic no veu delicte en les declaracions d'Aragonès sobre la monarquia fetes arran de la sortida de Joan Carles I a l'estranger. La investigació es va iniciar fa menys d'una setmana per la denúncia presentada per l'entitat monàrquica Concordia Real Española. L'organització també va denunciar la portaveu del BNG, Ana Pontón, i la líder d'Endavant Andalusia, Teresa Rodríguez. La Fiscalia també ha arxivat la investigació contra elles.

Per part seva, el vicepresident de la Generalitat va exigir a PSOE i UP que «s'activin» per informar la ciutadania sobre el parador «del rei emèrit fugit», i per investigar «fins al final» la «corrupció» i «els negocis tèrbols de la monarquia».

En unes declaracions realitzades a l'exterior de la presó de Lledoners després de reunir-se amb el líder del seu partit, Oriol Junqueras, i amb l'exconseller Raül Romeva, Aragonès es va mostrar molt crític amb la forma d'actuar del Govern del PSOE-UP en relació amb el rei Joan Carles.

El vicepresident va contrastar «la rapidesa amb què actua la Fiscalia contra l'independentisme català, per exemple per provocar la revocació del tercer grau penitenciari als presos independentistes», amb «la lentitud que evidencia» per investigar «la corrupció i els negocis tèrbols de Joan Carles I».



La «mandra» de la Fiscalia

«Sembla com si la Fiscalia tingués mandra en aquesta qüestió», va lamentar el coordinador nacional d'ERC, abans de retreure que s'hagin d'investigar des de Suïssa «els casos de corrupció vinculats amb l'emèrit», perquè des d'Espanya «encara no s'ha decidit investigar a fons».