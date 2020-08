Arxiven la querella contra el jutge que va sentenciar Puig Antich

L'Audiència de Barcelona ha arxivat la querella pel delicte de lesa humanitat que l'ajuntament de la ciutat i les germanes de Salvador Puig Antich, l'últim pres polític executat a garrot vil pel franquisme, van presentar contra un jutge del Consell de Guerra que el va sentenciar el 1974. En la seva interlocutòria, que és ferma, l'Audiència de Barcelona argumenta que el delicte de lesa humanitat, encara que no prescriu, no pot aplicar-se a Espanya a fets ocorreguts abans de 1977, quan el país es va adherir al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, i recorda que la llei d'Amnistia aprovada aquell any impedeix investigar violacions de drets humans ocorregudes anteriorment.

El tribunal sosté que, encara que aquesta llei d'Amnistia «avui no compliria els paràmetres» que s'exigeixen per garantir els drets de tots, va ser aprovada per un Parlament democràtic «i ha estat reafirmada en dues ocasions pel Congrés dels Diputats, l'última tot just fa dos anys». «La conclusió és clara, la voluntat del poble espanyol és mantenir aquesta llei, fet pel qual no podem com a tribunal emmarcat en el poder judicial plantejar-nos la legitimitat d'aquesta llei quan la voluntat del poder legislatiu és clara», continua la sala, que recorda el «sentiment de reconciliació nacional» que buscava aquesta.