Cues a Barcelona en el primer dia de proves PCR massives al barri de Torre Baró

Ja estan en marxa els cribratges massius al barri de Torre Baró de Barcelona per detectar casos de covid-19 entre la població. Es faran unes 400 proves PCR aquest dissabte i 400 més demà diumenge als veïns de la zona per fer aflorar asimptomàtics. Les PCR s'han començat a realitzar a les 9 del matí al casal del barri i des de primera hora hi ha hagut cues que al migdia encara duraven. Segons dades del Departament de Salut, la incidència del coronavirus a Torre Baró ha estat de 510 casos per 100.000 habitants entre el 28 de juliol i el 10 d'agost, mentre que la mitjana de Barcelona és de 174. Per això s'ha optat per fer-hi aquestes proves massives que ja s'han vist al Vallès, a Vilafranca del Penedès i a la veïna Santa Coloma de Gramenet.

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, i la tinent d'alcalde de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI, Laura Pérez, han visitat el centre i han explicat als mitjans que les 800 proves que es faran aquest cap de setmana a Torre Baró suposen prop d'un terç de la població del barri, que té uns 2.700 habitants. Argimon ha destacat que les PCR permetran detectar i aïllar persones que tenen covid-19 però no presenten símptomes i ha fet una crida a l'autoresponsabilitat de la ciutadania perquè prengui precaucions i respecti les quarantenes. "D'aquesta pandèmia no en sortirem fent PCR", ha alertat.