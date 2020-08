La Fecasarm recorda a la Generalitat que «no pot limitar» l'horari de restaurants i bars musicals de 63 municipis

La Federació Catalana d'Associacions i d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha recordat a la Generalitat a través d'un comunicat que "no pot limitar" l'horari de funcionament de les activitats de restaurant, bar, bar musical i guinguetes de 63 localitats catalanes –entre elles Barcelona- perquè "l'horari d'aquestes activitats es troba protegit per una decisió judicial del TSJC".

Segons expliquen, en cas que la Generalitat dicti una resolució que afecti a l'horari d'aquestes activitats "serà nul·la de ple dret i, fins i tot, podria ser constitutiu de delicte". Al mateix temps, insten a la Generalitat que es reprengui la Taula de Treball amb el sector.

La Fecasarm adverteix a la Generalitat que no pot limitar l'horari de restaurants, guinguetes, bars i bars musicals de 63 municipis catalans, ni tampoc dels casinos i salons de joc de tot Catalunya "sense l'aprovació prèvia judicial". Segons asseguren, hi ha una mesura cautelar guanyada per la Fecasarm que es està vigent "fins que no recaigui sentència ferma en el procediment (Recurs Ordinari 239/2020) o mentre el Tribunal Superior no la revoqui o la modifiqui".

El secretari general i cap dels serveis jurídics de la Fecasarm, Joaquim Boadas, ha explicat que han advertit a la Generalitat que "no es pot adoptar cap resolució que afecti l'horari d'aquestes activitats sense que abans el Tribunal Superior de Justícia revoqui o modifiqui la resolució que actualment garanteix que aquestes activitats poden continuar funcionant d'acord amb el seu horari normal, sense restriccions". A més, Boadas ha recordat que l'esmentada interlocutòria, dictada en el procés judicial instat per Fecasarm, "no ha estat ni tan sols impugnada per la Generalitat, i no acatar-la o intentar deixar-la sense efecte amb una nova resolució sense que aquesta hagi estat aprovada o modificada pel Tribunal, prèvia audiència de la Fecasarm, seria nul de ple dret o, fins i tot, podria ser constitutiu de delicte".

La Fecasarm fa aquest advertiment després que aquest divendres el Ministeri de Sanitat va anunciar el tancament de discoteques, sales de balls i bars de copes, així com la limitació de l'horari de restaurants i bars fins a la una de la matinada.

Des de l'entitat també han volgut instar a la Generalitat que es reprengui la Taula de Treball amb el sector. Al mateix temps, asseguren que estan "compromesos amb la protecció de la salut de les persones" i deixen clar que volen "aportar solucions que no siguin tan restrictives amb els drets dels nostres empresaris, però igual d'eficaces, ja que prohibir tot l'oci nocturn farà que proliferin els botellots i les festes privades sense cap control".