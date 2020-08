Mor un ciclista arran d'un xoc frontal amb un turisme a Tarragona

Un ciclista ha mort aquest dissabte a la carretera T-310 a Pratdip (Baix Camp). Segons informa el Servei Català de Trànsit, per causes que s'investiguen un turisme ha xocat frontalment contra una bicicleta al punt quilomètric 27 d'aquesta via i el ciclista ha resultat mort. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a tres quarts d'onze del matí. S'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, i una ambulància i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La incidència ha obligat a tallar la via en els dos sentits. Segons informa Trànsit, amb aquesta víctima són 69 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.