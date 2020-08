Pujol Ferrusola recorre l'absolució de Pino en el cas del «pendrive»

L'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, primogènit de l'expresident de la Generalitat, ha demanat a l'Audiència de Madrid que revoqui l'absolució de l'exnúmero dos de la Policia Eugenio Pino en el cas sobre l'obtenció d'un «pendrive» d'origen presumptament il·lícit amb dades privades de la família.

La secció 23 de l'Audiència Provincial de Madrid va absoldre Pino i l'inspector en cap Bonifacio Díaz de tots els delictes en concloure que no es va poder provar que usessin el seu càrrec per fer-se amb aquell llapis de memòria, que després va acabar a l'Audiència Nacional, on s'investigava l'origen de la fortuna de la família, els membres de la qual ja han estat processats.

El tribunal va determinar que no se'ls podia condemnar perquè «es desconeix» qui, com i quan va accedir a la totalitat de la «vida informàtica» de Jordi Pujol Ferrusola i «com i a través de qui va arribar» aquesta informació a les mans de Pino, a qui no obstant això va retreure que faltés «greument als deures de lleialtat» de la policia.

Pujol Ferrusola, acusació particular en la causa, ha recorregut només l'absolució de Pino i no la de Díaz Sevillano, i ho ha fet en considerar que la sentència crea «espais de preocupant impunitat» en relació amb el tractament i ús policial d'una prova obtinguda presumptament de forma il·lícita.

En el seu recurs, datat el passat 10 d'agost, l'advocat de Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, no discuteix els fets provats de la sentència, sinó que es basa en ells per argumentar que Pino hauria de ser condemnat per un delicte de descobriment i revelació de secrets pel qual va demanar en el judici dos anys i mig de presó.