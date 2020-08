Tres morts i un ferit crític en un virulent incendi en un «pis pastera» a Barcelona

Diversos agents impedeixen el pas pel carrer on es troba l'edifici on hi va haver un foc.

Diversos agents impedeixen el pas pel carrer on es troba l'edifici on hi va haver un foc. efe fontcuberta/efe

Un foc al barri de la Barceloneta de Barcelona ha destapat per enèsima vegada la misèria que la ciutat intenta no veure. Tres homes van morir i un altre es troba en estat crític a la Vall d'Hebron abrasats per un incendi que es va declarar ahir al matí als baixos d'un edifici del carrer Grau i Torres de la capital catalana en què vivien amuntegats. Tres homes van resultar ferits de caràcter lleu, un d'ells, un veí que va intentar ajudar-los. Al domicili afectat vivien set persones, familiars d'origen pakistanès, que compartien un lloguer de 700 euros per 35 metres quadrats.

La casa comptava amb una única llitera. Gairebé tots dormien al menjador, sobre el terra. Tres dels set inquilins es guanyaven la vida transportant turistes amb els «taxi-bicicleta». Els altres quatre venien llaunes i mojitos a la platja. Al pis hi acudien només per descansar unes hores, després de jornades maratonianes que acabaven, en el cas dels «taxistes», traslladant turistes que sortien de les discoteques del Port Olímpic. Únicament un d'ells compta amb permís de residència, els altres sis es troben en situació irregular tot i que la majoria porta diversos anys a Espanya. El contracte de lloguer es va signar fa uns cinc anys.

Els tres morts, segons familiars, són Mazar Saleem, Abu Safyan i Sarfrag Ahmad. Els dos primers tenien poc més de vint anys. El tercer, de poc més de quaranta, era l'únic que estava casat i tenia fills, tres, que viuen al Pakistan. Mazar conduïa un dels taxis-bicicleta, Abu venia llaunes de cervesa i Safrag, el més gran, repartia mojitos entre els banyistes durant el dia.

Un dels ferits lleus que va sobreviure a l'incendi va explicar que les reixes metàl·liques que protegeixen les dues finestres i la porta principal que donen al carrer es van convertir en una trampa mortal. Després de fugir els quatre supervivents, la porta es va tancar i la virulència del foc va fer impossible ajudar la resta. Un d'ells va morir cremat al costat de la porta. Els seus compatriotes van intentar desesperadament obrir la porta per rescatar-lo, però va ser impossible.



Claus oblidades

Les presses amb què van sortir els primers també van provocar que, ja a l'exterior, ningú tingués claus per obrir la reixa de l'entrada principal. Hores després del succés, els supervivents seguien agrupats observant les tasques dels cossos d'emergència. Van destacar que si haguessin arribat uns minuts abans potser hauria estat possible rescatar el que va morir a escassos centímetres de la porta metàl·lica. Segons els Mossos d'Esquadra, la primera dotació va arribar als pocs minuts de rebre l'avís. El succés va deixar en estat de xoc els familiars i amics de les víctimes, que al matí van rebre l'assistència de Tahrir Rafi, portaveu de l'Associació de Famílies del Pakistan a Espanya.



Un curtcircuit de les bateries

L'incendi va començar cap a les sis del matí per causes que els Mossos estan investigant. La Unitat Central d'Inspecció Ocular, com passa cada vegada que algú perd la vida en un foc, es farà càrrec de les indagacions per intentar aclarir els fets. La principal hipòtesi és que les flames es van generar per un curtcircuit provocat per les bateries dels «taxi-bicicletes» que guardaven sota la llitera. Els vehicles de tres rodes es guarden en un magatzem, però les bateries les acostuma a carregar cada conductor al seu domicili. La llum estava punxada il·legalment al circuit elèctric.

El foc va sorprendre els set homes mentre dormien i les flames es van propagar de seguida. Quan van arribar els Bombers i els Mossos la combustió era virulenta, segons un portaveu del cos. En apagar l'incendi i accedir a l'habitatge afectat, els funcionaris van localitzar de seguida els tres cadàvers.