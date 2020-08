Aragonès, sobre el polèmic anunci de la Grossa: «No ens podem permetre cap missatge que frivolitzi la crisi social»

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha explicat que el Govern ha ordenat retirar la campanya de la Grossa per la compra de butlletes del sorteig de Cap d'Any perquè "frivolitza" sobre la crisi social causada pel coronavirus. L'anunci, que ha estat durament criticat a les xarxes socials, relaciona l'ascens social a la compra de loteria amb el missatge "Et preocupa la distància social? Prova l'ascens social". "No ens podem permetre cap missatge que pugui frivolitzar sobre la crisi social que patim", ha dit Aragonès, que ha assegurat a Twitter que no s'havia comunicat la campanya al Govern.

La Grossa ha anunciat aquest diumenge a la tarda que retirava la campanya de tots els seus canals en considerar el missatge "desafortunat" perquè "no fa justícia a la labor social de Loteries de Catalunya".