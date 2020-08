Balsareny acomiada Pere Casaldàliga

els veïns, familiars i amics s'acomiaden del bisbe amb una missa al seu poble natal. El bisbe emèrit de Sao Félix do Araguaia, Pere Casaldàliga, que va morir dissabte passat al Brasil, va ser acomiadat ahir amb una missa funeral a la parròquia de Santa Maria de Balsareny, el seu poble natal. La missa va rememorar la defensa dels drets humans del bisbe, sempre al costat del «poble senzill», i en van abraçar el «llegat universal». «Com a bon fill de Balsareny, has estat un traginer incansable de l'esperança», va expressar la família. Les causes del religiós van ser representades amb ofrenes a l'altar, així, comel rem karajà, símbol de la lluita indígena, i el barret de palla sertanejo, de la lluita dels treballadors.