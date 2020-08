Catalunya notifica 1.044 positius per Covid-19 i 13 morts en les darreres 24 hores

Catalunya ha notificat en les últimes 24 hores 1.044 nous positius per coronavirus i 13 morts, de manera que el total de contagis des de l'inici de la pandèmia és de 113.233, segons indiquen les dades de el Departament de salut de la Generalitat actualitzades diàriament a la seva pàgina web.

La xifra de nous contagis suposa un descens de 76 positius pel que fa als notificats ahir dissabte (1.120) i també és menor que la de divendres (1.197), però se situa per sobre dels 974 positius notificats dijous i els 830 de dimecres.

El nombre total de morts per coronavirus a Catalunya se situa així a dia d'avui en 12.887, 7.084 dels quals han mort en un hospital o centre sociosanitari, 4.126 en residències, 818 en domicili i 859 no han estat classificats per manca d'informació.

El Departament de Salut informa que ahir dissabte hi havia 592 pacients ingressats en hospitals a causa de la COVID-19, 15 més que divendres, dels quals 119 es trobaven en les unitats de cures intensives (UCI), el mateix nombre que el dia anterior.