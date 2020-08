Catalunya registra 985 casos nous de covid-19 confirmats per PCR i 13 defuncions

Catalunya registra 985 casos nous de coronavirus confirmats per PCR i el total s'eleva a 92.191, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total és de 113.233 casos (1.044 més) amb totes les proves. 12.887 persones han mort des de l'inici de la pandèmia a Catalunya, segons dades de Salut, després que s'hagin reportat 13 defuncions en les últimes hores. El risc de rebrot es manté estancat a nivells alts, amb un valor de 146,62 -el llindar de risc alt és 100-. La velocitat de propagació del virus torna a pujar lleugerament i arriba a la barrera de l'1 -significa que de mitjana una persona amb el virus en contagia una altra-. Hi ha 592 pacients ingressats (35 més que en el balanç anterior), 119 a l'UCI (aquest nombre no varia).

Entre el 6 i el 12 d'agost, a Catalunya s'han detectat 5.652 casos confirmats per PCR. És una xifra inferior als 6.074 de l'interval de set dies anterior, del 30 de juliol al 5 d'agost.

El risc de rebrot continua ancorat a la zona vermella, tot i que ha baixat respecte a les últimes setmanes. Així, ha passat de 177,35 fa dues setmanes -del 23 al 29 de juliol- a 163,99 en fa una -del 30 de juliol al 5 d'agost- i al valor actual de 146,62.

La taxa de reproducció del virus (Rt) s'havia mantingut per sota d'1, que és on s'ha de situar per frenar la propagació del virus, en les dades actualitzades al llarg d'aquesta setmana, però en les publicades aquest diumenge, torna a situar-se en 1.

La taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 73,67 per cada 100.000 habitants -85,95 fa dues setmanes i 79,17 en fa una-. L'edat mitjana dels positius se situa en 39 anys.

Del total de casos acumulats a tot Catalunya des de l'inici de la pandèmia, 92.191 són per PCR, 4.396 epidemiològics, 3.006 probables, 3.920 són proves ELISA i 9.720 tests serològics (les proves ELISA i els tests serològics donen informació de l'estat immunològic).

En les darreres hores s'han reportat 13 defuncions i el total de persones que han mort per coronavirus s'eleva a 12.887, segons les dades de Salut. 7.084 persones han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris, amb 11 defuncions en les darreres hores; 4.126 en residències, una més; 818 en domicilis, una més, i 859 no estan classificats per falta d'informació.



Residències

Els casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia entre les persones que viuen en residències són 15.586, 13 més que l'últim balanç. La xifra s'eleva a 17.071 si es tenen en compte les altres proves.

En aquests mesos, 6.374 persones que vivien en residències han mort, cinc més que en el balanç anterior. 1.859 han mort en centres hospitalaris o sociosanitaris; 4.111 en residències; 93 en domicilis i 311 no es poden classificar per falta d'informació.



Barcelona

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià de Besòs, el nombre total de confirmats per PCR se situa en 24.411 (260 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 30.974 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.337 persones, sis defuncions notificades en les darreres hores. El risc de rebrot continua molt elevat i se situa ara en 172,13, però baixa respecte a la setmana passada (195,67 del 30 de juliol al 5 d'agost). La Rt s'enfila a 1 -s'havia mantingut per sota en les darreres actualitzacions-, mentre que la taxa de confirmats per PCR els últims set dies és de 85,58. Hi ha 137 pacients ingressats, 31 a les UCI.

Girona

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 7.068, 65 més, i pugen a 9.193 si es tenen en compte totes les proves. Han mort 829 persones des de l'inici de la pandèmia (cap defunció reportada en les darreres hores). El risc de rebrot se situa en 80,93 i es manté en moderat des de fa dues setmanes, quan va sortir de la zona vermella. La Rt continua creixent (1,11), després que en el balanç de fa tres dies superés la barrera de l'1. La taxa de confirmats per PCR del 6 al 12 d'agost és de 36,78. Hi ha 27 pacients ingressats, 9 a l'UCI.

A Figueres, el risc de rebrot manté el descens i se situa en 157,40; fa dues setmanes es trobava en 808,38; en fa una, en 360,84. La Rt és de 0,69 i la taxa de confirmats per PCR, de 78,32 -150,30 fa una setmana; 290,01 en fa dues-. Hi ha 9 pacients ingressats, 2 a l'UCI. Des de l'inici de la pandèmia, s'han confirmat per PCR 617 casos (+3), 702 amb totes les proves. 12 persones han mort. A la capital de l'Alt Empordà es va registrar un fort increment de contagis el juliol i després d'unes setmanes amb restriccions en aquesta ciutat i a Vilafant, Salut té previst aixecar-les a partir de dilluns després que s'hagi confirmat el descens dels contagis.



Catalunya central

La regió sanitària de les comarques centrals té un total de 6.895 casos confirmats per PCR, 35 més. La xifra s'eleva a 8.589 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.621 persones en aquesta regió; no s'ha notificat cap defunció en les darreres hores. El risc de rebrot a la regió puja una mica respecte a les últimes dades i se situa en 61,19, però es manté en la franja de risc mitjà baix-93,64 fa una setmana, quan era de risc mitjà alt; 41,31 en fa dues-. La taxa de reproducció del virus és de 0,94 i la de confirmats per PCR per 100.000 habitants, de 30,32. Hi ha 27 pacients ingressats, 2 a l'UCI.



L'Hospitalet, Balaguer i Granollers, municipis amb el risc de rebrot més alt

Amb les dades acumulades de la setmana del 6 al 12 d'agost, els tres municipis de Catalunya amb el risc de rebrot de coronavirus més elevat són l'Hospitalet de Llobregat (492,52), Balaguer (468,81) i Granollers (423,39). Paral·lelament, els municipis amb la taxa de reproducció del virus més alta són Banyoles (2,96), Lloret de Mar (2,87) i El Vendrell (2,33).