La Generalitat podria demanar més pena als processats pel 17-A

La Generalitat no descarta canviar les peticions de penes i les tipologies de delictes per als tres processats pels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils en el seu escrit de qualificacions definitiu, que es presentarà al final del judici. En l'escrit de qualificacions provisionals que han presentat a l'Audiència Nacional, els serveis jurídics del Departament d'Interior no van demanar penes pel delicte d'assassinat per als processats pel 17-A. Fonts del Govern destaquen que, en les qualificacions provisionals no s'atribueix el delicte d'assassinat als processats perquè l'Audiència Nacional va excloure aquesta acusació dels fets que seran jutjats.

En els atemptats de Barcelona i Cambrils del 2017 van morir 16 persones i més de 130 van resultar ferides. En l'escrit de qualificacions provisionals, la Generalitat demana penes de 44 anys de presó per a Mohamed Houli Chemal, l'únic supervivent de l'explosió a Alcanar, i Driss Oukabir, germà d'un dels terroristes morts, pels delictes de pertinença a organització terrorista (12 anys); de tinença i fabricació d'explosius (15); d'estralls terroristes (14) i de lesions per imprudència greu (3). Per a Said Ben Iazza demana 8 anys de presó per un delicte de col·laboració amb organització terrorista. Aquesta acusació no sol·licita penes per delictes d'assassinat, com també va descartar la Fiscalia. L'Audiència Nacional va obrir el juliol judici oral contra els tres processats i va acordar que no se'ls jutjaria per assassinat. El tribunal va recordar que durant la instrucció es va excloure la participació dels processats en els fets a Barcelona o Cambrils, però va deixar la porta oberta a poder jutjar-los per assassinat en temptativa o lesions de caràcter terrorista per l'acumulació d'explosius a Alcanar per preparar assassinats encara més massius.

Segons fonts del Govern, la Generalitat modificarà el seu escrit final «si durant el judici sorgeixen elements que possibilitin un increment de les penes i delictes», ja que, segons les mateixes fonts, volen que els responsables de l'explosió d'Alcanar, on van resultar ferits mossos d'esquadra i bombers, «paguin amb la màxima severitat possible per les seves accions delictives».