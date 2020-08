Salut vol que el grup estable a les aules sigui «el més petit possible»

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, vol que el grup estable de convivència a les escoles sigui "el més petit possible", però admet que la realitat de cada centre el definirà. En una entrevista a RAC1, Argimon ha situat el "malentès" amb Educació de què va parlar al fet que no és Salut qui fixa les ràtios, sinó que competeix a la conselleria de Josep Bargalló. El secretari de Salut Pública es reunirà en els propers dies amb Educació per portar "a la part més operativa" els protocols de les escoles davant de la covid-19. Argimon no tanca la porta que els alumnes hagin de dur mascareta a l'aula en funció de les taxes d'infecció. També reconeix preocupació per la tornada de les vacances sobretot a l'àrea metropolitana.