El Govern retira la polèmica publicitat que lligava l'«ascens social» a la loteria

Loteries de Catalunya va retirar ahir el polèmic anunci del sorteig de Cap d'Any de la Grossa que lligava l'«ascens social» amb l'atzar després d'haver rebut nombroses crítiques per les xarxes socials.

«Et preocupa el distanciament social? Prova l'ascens social», deia l'anunci que es va retirar poc després del seu llançament, en el qual s'informava que ja estaven a la venda els bitllets per al sorteig de Cap d'Any. «Creiem que aquest desafortunat missatge no fa justícia a la tasca social de Loteries de Catalunya. Per aquest motiu, el retirem de tots els nostres canals de difusió i demanem excuses», van anunciar des del perfil oficial de la Grossa hores després que esclatés la polèmica.

Diversos diputats al Parlament ja havien criticat i demanat la retirada immediata de l'anunci, com és el cas de la líder dels comuns, Jéssica Albiach: «Ascens social i loteria, no. Si la campanya és seriosa, és un despropòsit. I si pretén ser graciosa, no ho és», va sentenciar a través de Twitter.

Alícia Romero va ser una dels molts diputats del grup PSC-Units que també van reclamar la retirada de la campanya publicitària. «En comptes de fomentar la innovació, l'emprenedoria, la cultura de l'esforç i l'educació com a ascensor social, el Govern fa campanyes frivolitzant amb les mesures sanitàries per fer front a la covid-19 i afavorint el joc com a camí per ascendir socialment», va piular. El líder d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, va dir que al Govern «li hauria de caure la cara de vergonya» per «prometre l'ascens social fomentant el joc» en comptes de generar «oportunitats per a tothom».