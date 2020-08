La Fecasarm considera «il·legal» la norma que obliga a tancar els bars a la una

La Federació Catalana d'Associacions i d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) adverteix al Govern que la norma publicada aquest dimarts que limita fins la una de la matinada l'horari dels locals de restauració és "il·legal" i "nul·la de ple dret i fins i tot podria constituir delicte". L'entitat defensa que l'horari d'aquestes activitats es troba "protegit" per la mesura cautelar dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) després del recurs contra la limitació de l'horari de restaurants, guinguetes, bars i bars musicals de 63 municipis. L'entitat apunta que "és molt greu que la Generalitat actui al marge de la llei i saltant-se resolucions judicials en vigor que ha estat condemnada a complir".

Indiquen que "la situació és encara més greu" perquè la Generalitat ha actuat "amb coneixement de la il·legalitat". En un comunicat exposen que el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va dir dissabte passat que el TSJC permetia a bars i locals obrir més enllà de mitjanit. També assenyalen que a l'entitat no li consta que el Govern hagi presentat les al·legacions que Argimon hauria anunciat.

Per això insten la Generalitat de Catalunya "a deixar sense efecte" la resolució publicada aquest dimarts al DOGC. També demanen que s'excloguin els 63 municipis entre els que hi ha Barcelona amb la limitació horària "suspesa fins que no recaigui sentència ferma" pel TSJC. També interpreten que els bars musicals de les 63 localitats queden exclosos de la limitació horària perquè "no es poden considerar activitats d'hoteleria ni de restauració, ni bars ni restaurants de platja, ja que són activitats recreatives musicals".