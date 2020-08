Barcelona desallotja 5.500 persones per fer «botellons» en tan sols una setmana

Barcelona ha desallotjat 5.500 persones de l'espai públic per fer 'botellons' i ha tramitat 200 denúncies en l'última setmana. "Sembla mentida que la gent no tingui consciencia del perill que comporten aquestes actuacions, perquè és un factor de contagi absolutament comprovat", ha denunciat el tinent l'alcalde de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle. Batlle també ha fet una crida a la "responsabilitat" i el "civisme" després d'haver registrat més de 8.600 avisos a persones sense mascareta i 100 denúncies. L'ocupació d'habitatges també s'ha "agreujat" per la crisi i el tinent d'alcalde ha reclamat "instruments legals" per anar "més enllà" de les actuacions policials.