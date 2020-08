Cambrils recorda els atemptats del 18-A sense cap acte oficial

Plena normalitat a Cambrils tres anys després dels atemptats terroristes a Barcelona i a aquesta població de la Costa Daurada. Uns rams de flors i un parell de ciris a terra, damunt del memorial situat al Club Nàutic, passaven desapercebuts, ahir, per a la majoria de turistes que passejaven aquest dimarts pel passeig marítim. D'altres, sobretot cambrilencs, s'aturaven uns instants davant la sòbria làpida.

La població se'n va saber refer molt de pressa. Alguns veïns ho critiquen i retreuen que s'hagi eliminat tota petja del 18-A. D'altres troben a faltar el nom de la víctima al memorial i la convocatòria d'un acte oficial. La Delegació del Govern espanyol a Catalunya ha dipositat un ram de flors i l'Ajuntament de Cambrils ha difós un manifest.

El manifest difós per l'Ajuntament de Cambrils reitera el seu «compromís per mantenir viva la memòria» i «per seguir treballant per evitar que els discursos de les ideologies de l'odi puguin trobar espais on desenvolupar-se».

És per això que el consistori d'aquest municipi del Baix Camp treballa actualment amb diversos programes comunitaris i educatius.

El sentiment profund d'alguns cambrilencs contrasta amb el desconeixement dels turistes, encuriosits per la presència de flors a terra deixades per anònims i polítics. Una comitiva amb els subdelegats del Govern espanyol a Tarragona i Lleida van dipositar un ram de flors blanques. Membres del grup de Cs també ho van fer.



Record llunyà però inesborrable

Tres anys després dels atemptats, a Cambrils la percepció és d'un record llunyà, però inesborrable. «Ja ningú en parla, només quan ens ho pregunteu els mitjans de comunicació», asseguren restauradors del passeig, atrafegats i amb poques ganes de parlar mentre serveixen una clientela aliena a aquesta efemèride.