La Fecasarm denuncia el TSJC l'limitacions d'horaris i de fumar a les terrasses

La Federació Catalana d'Associacions i d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha presentat aquest dimecres un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la resolució publicada dimarts que obliga a tancar els establiments a la una de la matinada i que prohibeix fumar al carrer a menys de dos metres de distància.

L'entitat argumenta que hi ha una interlocutòria que impedeix limitar els horaris en 63 localitats, entre elles Barcelona, i que la Generalitat "ha desobeït". Afegeixen que l'horari no influeix en la transmissió del virus i que la prohibició de fumar "no té cap aval científic". La federació també ha demanat el testimoni de particulars mentre estudia nous recursos.

Fecasarm reclama la suspensió de la limitació horària a les 63 localitats que considera que estan afectades per una interlocutòria del 31 de juliol que va suspendre els horaris dictats per aquests municipis. Considera que tenint en compte aquest precedent la resolució del dimarts de la Generalitat és "il·legal" i afegeix que "podria ser constitutiva d'un delicte de trencament de condemna".

També sol·liciten la suspensió de la limitació horària per als altres municipis perquè argumenten que es pot aplicar el que defensava la mateixa resolució del TSJC en el sentit que "no hi ha cap prova que acrediti que, en funció de l'hora de tancament, hi hagi més transmissió del virus". Consideren que també és "desproporcionada" perquè hi ha altres mitjans per evitar el desplaçament de persones a altres àmbits d'oci alternatiu.

En el recurs reclamen que s'aixequi la prohibició de fumar en espais a l'aire lliure si no es respecta una distancia mínima interpersonal de dos metres. Argumenten que "no hi ha cap evidència científica que demostri que el fum del tabac pot ser transmissor del virus". Afegeixen que aquesta mesura "provocarà de manera innecessària greus pèrdues" a les empreses perquè han calculat que tindran un 20% menys de clients.

A part del recurs, la Fecasarm ha lliurat un segon escrit al TSJC comunicant que la Generalitat hauria desobeït les mesures cautelars fixades i demanant-li que "fixi els danys i perjudicis ocasionats per l'incompliment". Apunta que aquest fet pot constituir "un presumpte delicte de trencament de condemna" perquè la Generalitat "va actuar coneixent que estava contravenint la interlocutòria dictada". L'entitat també demana testimoni de particulars mentre estudia nous recursos.