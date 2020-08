La jutge avala el tercer grau dels presos i tomba el recurs de la Fiscalia

La jutge de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya ha desestimat el recurs de la Fiscalia contra el tercer grau per a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. La resolució indica que els set condemnats pel Tribunal Suprem per l' 1-O hauran de seguir a la presó perquè argumenta que la suspensió del tercer grau s'ha de mantenir fins que el Tribunal Suprem resolgui de manera definitiva els recursos d'apel·lació presentats. "No trobem elements objectius que ens portin a un pronòstic negatiu de l'ús del permís de sortida", indiquen cadascuna de les set resolucions.