Barcelona desallotja 5.500 persones per fer «botellons»

La policia ha desallotjat a Barcelona 5.500 persones de l'espai públic per fer «botellons» i ha tramitat 200 denúncies en l'última setmana. «Sembla mentida que la gent no tingui consciència del perill que comporten aquestes actuacions, perquè és un factor de contagi absolutament comprovat», va denunciar ahir el tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle.

Batlle també va fer una crida a la «responsabilitat» i el «civisme» després d'haver registrat més de 8.600 avisos a persones sense mascareta i 100 denúncies. Aquestes setmanes, la tinència d'alcaldia de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona s'ha «concentrat» en el control de l'activitat a l'espai públic, la restauració i l'oci nocturn. «Ens preocupen els aforaments, ens preocupa el manteniment de les distàncies i ens preocupa la utilització de les mascaretes», va reconèixer Batlle en una roda de premsa sobre el balanç de la campanya forestal de Bombers de Barcelona.

La situació d'ocupació d'habitatges també s'ha «agreujat» per l'emergència social, econòmica i sanitària a conseqüència del coronavirus. Davant aquesta situació, el tinent d'alcalde va reclamar «instruments legals» per evitar «altres actuacions delictives», com els narcopisos o màfies que extorsionen els propietaris.

L'objectiu és «recuperar» l'activitat legislativa per incidir en temes que van «més enllà» de les actuacions policials. «Seguirem treballant en aquest aspecte que afecta la convivència i crea una important alarma social», va concloure.

D'altra banda, el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Velázquez, va dir que és «impossible» per als agents fer complir les mesures per la covid-19 «sense la corresponsabilitat ciutadana». Velázquez es va queixar que «era més senzill» fer complir les normes «al principi, quan tot era més clar».