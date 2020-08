La setmana vinent es faran públiques noves directrius per a l'inici de l'escola

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha afirmat que la setmana vinent es faran públiques noves directrius pactades amb Salut per a l'inici del curs escolar. En una entrevista a 'Catalunya Ràdio', el conseller ha assegurat que ambdós departaments mantenen reunions dos dies a la setmana, com a mínim, i ha explicat que és "bastant probable" disposar de noves conclusions la setmana que ve. En referència a l'obligatorietat de portar mascareta, Bargalló ha assegurat que hi ha discrepàncies entre els experts pedagògics i els sanitaris. En qualsevol cas, ha afirmat que el seu ús dependrà de l'evolució de la pandèmia i ha reconegut que, si es manté la tendència actual, s'haurà de començar el curs amb mascaretes en alguns territoris concrets.

L'obligatorietat de portar mascaretes a les aules es podria sumar a altres mesures com grups d'alumnes reduïts o la presa de la temperatura als assistents al centre. El conseller ha recordat que el 62% dels grups d'infantil i primària tenien un màxim de vint alumnes el 2019 i, per tant, una gran part del sistema educatiu ja compliria amb la ràtio d'entre quinze i vint alumnes per aula. Aquest percentatge es podria elevar enguany al 70%.

Bargalló ha assegurat que aquestes dades són "molt importants" però ha afirmat que no és l'únic aspecte que cal tenir en compte. El conseller ha destacat la importància de disposar de grups d'alumnes "estables", sempre els mateixos, i ha afirmat que tant el departament de Salut com el d'Educació estan fent una anàlisi detallada dels centres i territoris per adaptar-se a cada situació.

Per ara, tampoc s'ha decidit de quina manera i on es prendrà la temperatura als assistents al centre. "Les escoles tindran els aparells –presa de temperatura, mascaretes, equipaments de prevenció o increments de neteja i desinfecció-. Tot això està preparat. Com es farà és el que estem treballant", ha assegurat Bargalló.

El conseller ha afirmat que prendre la temperatura a l'entrada dels centres pot provocar aglomeracions al carrer, una de les situacions que el departament vol evitar. En qualsevol cas, també s'ha referit a les especificitats de cada centre i ha assegurat que no és el mateix una escola amb una única porta orientada a un carrer estret que una altra amb tres portes situades a grans avingudes.

Una altra de les decisions que cal prendre abans d'iniciar el curs és què passarà amb els infants amb asma, per exemple, o els infectats pel coronavirus. El conseller ha destacat la importància de pactar una actuació conjunta amb l'Estat en aquests casos però ha afirmat que, en termes generals, "una única solució seria un error", ateses les "diferents realitats" de cada comunitat.

Aquestes decisions, entre d'altres, les hauran de prendre els departaments de Salut i Educació en les seves reunions periòdiques. La primera reunió va ser el passat dimarts i va comptar amb la presència de la consellera de Salut, Alba Vergés; el seu homòleg al departament d'Educació, Josep Bargalló; el secretari de Salut Pública; el secretari de Polítiques Educatives, i les secretàries generals i directors d'ambdues conselleries.

Per ara, l'inici del curs escolar està "garantit" de manera presencial el 14 de setembre. Tot i això, el conseller ha reconegut la possibilitat que hagin de tancar algunes escoles de territoris concrets si aquests pateixen noves restriccions a conseqüència de l'evolució de la pandèmia. En aquest cas, no només deixarien d'obrir les escoles, sinó també altres institucions.

Un altre dels aspectes definits és què passarà amb les activitats esportives i extraescolars. El conseller ha recordat que aquestes s'hauran de fer amb mascareta i mantenint una distància de seguretat entre els alumnes, ja que no serien "grups estables de convivència".

El departament també ha definit com cal procedir en cas d'un contagi a l'escola. "L'actuació del centre és recollir el cas i activar el protocol", ha assegurat Bargalló. En cas de detectar un positiu, l'escola l'haurà de portar a l'assistència primària, qui en gestionarà l'evolució.