Carlos Carrizosa serà el cap de llista de Ciutadans a Catalunya

El Comitè Permanent de Ciutadans (Cs) ha mantingut avui una reunió extraordinària en la qual ha decidit que Carlos Carrizosa sigui el candidat de la formació en les eleccions a la presidència de la Generalitat, encara sense data, en substitució de Lorena Roldán.

En un comunicat emès aquesta nit, Cs ha explicat que ha volgut que el seu cap de llista tingui "exclusivament càrrec públic a Catalunya, perquè no pugui ser identificat com un candidat de sigles i difumini qualsevol idea de partidisme, facilitant així una futura coalició constitucionalista".

Carrizosa, actual president del grup de Ciutadans en el Parlament, rellevarà així com cap de cartell a la també diputada Lorena Roldán, qui exerceix de portaveu al Senat i és així mateix portaveu nacional adjunta del Comitè Executiu taronja.

En la seva reunió, la Comissió Permanent de Cs, presidida per Inés Arrimadas, ha avaluat la situació política del país i altres assumptes com la gestió sanitària de la COVID-19 o la possibilitat d'un avançament electoral a Catalunya "davant la previsible inhabilitació" del president de la Generalitat, Quim Torra.

En aquesta trobada, en el qual han participat Lorena Roldán i Carlos Carrizosa, "s'ha subratllat la gravetat de la situació a Catalunya, amb un president a punt de ser inhabilitat per la Justícia, amb un govern instal·lat en l'enfrontament i absent en la gestió d'una crisi sense precedents i amb l'amenaça que el separatisme pugui tornar a governar", segons ha informat Cs.

Davant aquesta situació, la formació taronja, primer partit de Catalunya en les últimes eleccions catalanes, aposta per intensificar contactes amb la resta de partits constitucionalistes per a configurar una candidatura conjunta "que garanteixi que no es perd un sol vot per la convivència i la democràcia i que es pugui guanyar en les urnes a l'aliança entre separatistes".

En aquest sentit, els assistents a la reunió han optat per unanimitat per situar com a cap de llista a Carlos Carrizosa, que únicament ostenta càrrec públic a Catalunya, a diferència de Lorena Roldán.

La diputada, per part seva, continuarà exercint el càrrec de portaveu de Ciutadans en la Cambra Alta i el càrrec de portaveu nacional adjunta del Comitè Executiu.

El partit ha agraït a Roldán "la seva dedicació i el seu compromís personal i polític amb el projecte" de Cs i el treball exercit a Catalunya com a portaveu i candidata de la formació.

"La situació política a nivell nacional, marcada per la pandèmia de la COVID-19, requereix que l'actual candidata, Lorena Roldán, se centri en les seves importants responsabilitats com a portaveu de Cs al Senat i com a portaveu nacional adjunta del Comitè Executiu", assenyala Cs en el comunicat.

Roldán, a més, mantindrà una "presència destacada" en la candidatura, participarà activament en la campanya electoral "pel seu gran valor afegit" i seguirà com a portaveu en el Parlament.

Carrizosa i Roldán, remarca Cs, "coincideixen a posar per sobre de tot els interessos dels constitucionalistes catalans" i es comprometen "a continuar treballant cada dia des del Parlament per la llibertat i igualtat de tots els ciutadans de Catalunya".