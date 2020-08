Catalunya acull un 13,5% dels viatgers internacionals a l'Estat al juliol

Un total de 2,1 milions de viatgers internacionals han arribat a l'Estat al juliol, un 80% menys en termes interanuals, segons dades distribuïdes aquest dijous per Turespaña, depenent del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Balears ha estat la comunitat autònoma amb més nombre d'arribades, un 29,6% del total; seguida d'Andalusia, amb un 15,5%; i la Comunitat Valenciana, amb un 14,5%. Catalunya es posiciona en quarta posició, amb un 13,5% dels viatgers, seguida de la Comunitat de Madrid i Canàries, amb un 13% i un 11,4%, respectivament. Per mercats emissors, pràcticament la meitat dels viatgers procedeixen d'Alemanya. El Regne Unit representa un 20,3% del total, seguit de Països Baixos, amb un 9%, o França, amb un 8,5%.

La majoria dels viatgers internacionals va fer servir companyies de baix cost, un 61,1% davant el 38,9% dels turistes que van optar per companyies tradicionals. De gener a juliol, els viatgers internacionals arribats a l'Estat procedents d'aeroports internacionals són 15,5 milions, un 71,4% menys en relació amb el mateix període de l'any anterior.

Al juliol, l'aeroport de Palma de Mallorca ha estat el que més passatgers internacionals ha rebut, un 21,6% del total. A aquest li ha seguit el d'Adolfo Suárez – Madrid Barajas, amb un 13%; Màlaga, amb un 12,9%; Barcelona, amb un 12,1%; Alacant, amb un 10%, i Eivissa, amb un 6,1%.

"Malgrat que la covid-19 estigui afectant l'arribada de turistes internacionals, aquestes dades reflecteixen que l'Estat continua sent un destí buscat i escollit pels principals mercats emissors", ha manifestat el secretari d'Estat de Turisme, Fernando Valdés. "El govern espanyol considera fonamental una major coordinació a escala europea per evitar noves restriccions de viatges, reforçar els instruments per al control de la pandèmia i millorar els mecanismes d'informació sobre la situació epidemiològica amb major desagregació territorial", ha afegit.