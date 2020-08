Torra, sobre la DUI: «Estava disposat a arribar tan lluny com el Govern i els partits volguessin»

«Estava disposat i preparat per arribar tan lluny com els grups que em donaven suport i el Govern volguessin arribar». El president de la Generalitat, Quim Torra, explica que, quan va acceptar el càrrec per «servir el país», estava a punt «per a tots els escenaris, naturalment».

Torra entén que hi hagi gent «decebuda» perquè l'independentisme no ha culminat el procés: «Jo mateix ho estic», va admetre. Així mateix, diu que l'han «sorprès enormement» les «discrepàncies» internes que hi ha hagut, tot i la «repressió»: «No les podia entendre i encara no les entenc». El president opina que com més s'eixampla la base sobiranista és amb una «confrontació democràtica» contra l'Estat, tal com ho va ser l'1-O.

El president insisteix que estava «preparat per tots els escenaris», i que el procés no va avançar més però per altres factors: «Jo no em podia esperar que, en una situació amb presos i exiliats, es produïssin segons quines accions, sincerament», va afegir.

Torra va assenyalar que ell es pensava que es podria donar continuïtat al procés independentista, «i no que de sobte canviessin tant les coses». «Això m'ha xocat personalment», va reconèixer.

Torra subratlla que, quan va acceptar ser candidat a la Generalitat, pensava que el debat constituent serviria per enllestir un projecte de Constitució per ser referendat, i avançar així cap a la implementació de la república.



Torra defensa que l'1-O ha de ser l'eix central de l'estratègia independentista: «Qualsevol salt col·lectiu que ens plantegem només pot produir-se si es torna a repetir aquesta fórmula màgica», va defensar després de destacar la «unitat» entre institucions, partits, entitats i ciutadania per fer possible el referèndum del 2017. En aquesta línia, el president aposta per un nou embat «democràtic» per «eixamplar més» el suport independentista.

«L'1-O, que és un acte de confrontació amb l'Estat, és el moment que arribem a tocar la independència amb les puntes dels dits. No sé per què tot allò que van tirar endavant els companys a la presó i a l'exili no ha de continuar sent el que ara hàgim de fer els qui tenim algunes responsabilitats. No entenc per què hauríem de canviar d'estratègia», va reflexionar.

Torra admet que hi ha gent «decebuda» amb la classe política perquè no s'ha pogut culminar el procés cap a la independència: «Jo mateix [ho estic]», va assegurar. Tot i això, el cap del Govern ha argumentat que està «content» d'haver «mantingut el pols» i la «dignitat» de la institució, i de «no haver abaixat la guàrdia», tot i les «circumstàncies enormement difícils» que ha afrontat el seu executiu.



El president de la Generalitat també opina que els polítics no van estar a l'altura durant la sentència del judici per l'1-O: «Devíem fallar tots, perquè la gent hi va ser». «Les discrepàncies i diferències no van saber trobar el canal adient i penso que, senzillament, la classe política no va estar a l'altura del que la ciutadania requeria», va valorar. Torra també ha reconegut que era «difícil» engendrar el 'momentum' i que, de fet, l'1-O va costar uns 10 anys de crear.

Torra va recordar que el 20% de la legislatura ha tingut lloc sota l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, o amb el reial decret de l'estat d'alarma per l'epidèmia de la covid-19: «No hem aconseguit la república però penso que hem estat a l'altura davant d'una situació tan complicada».

El president lamenta les «discrepàncies» que hi ha hagut dins el moviment independentista, també al si del seu executiu. Torra, però, va recalcar que no s'ha plantejat «mai» fer fora ningú d'ERC: «Tots els consellers gaudeixen de la meva confiança».



El president sí que apunta que, com a ciutadà que no havia tingut «cap tracte directe» amb la política, l'ha «sorprès enormement» que es produïssin unes «circumstàncies de discrepàncies» que no ha pogut entendre, en una situació «tan difícil» provocada per la «repressió».

En aquesta línia, el president de la Generalitat opina que l'executiu de Carles Puigdemont tenia un objectiu «fabulós, il·lusionant i estel·lar», en referència a l'1-O. I que, en canvi, el seu Govern s'ha trobat amb un escenari «més defensiu, de recuperació i de resistència», de veure dirigents a la presó i a «l'exili», i d'afrontar diversos judicis.