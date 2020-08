Brians II proposa el segon grau a Millet i Montull dos mesos després d'entrar-hi

La junta de tractament de la presó de Brians II va proposar ahir classificar en segon grau o ordinari els exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet i Jordi Montull i concedir la semillibertat, encara que amb restriccions, a l'extresorer de CDC Daniel Osàcar.

Segons va informar el Departament de Justícia, els especialistes de la junta de tractament van proposar aquesta classificació inicial per als tres reclusos -els únics empresonats pel saqueig del Palau de la Música-, que ara haurà de ser revisada per la Secretaria de Mesures Penals en el termini màxim de dos mesos.

Millet, Montull i Osàcar van ingressar a la presó a finals del passat mes de juny per complir les condemnes de 8 anys i 20 mesos, 6 anys i 8 mesos i de 3 anys i mig, respectivament, que els va imposar el Tribunal Suprem pel saqueig del Palau de la Música i el pagament de comissions a CDC a través de l'entitat cultural.

En cas que la Secretaria de Mesures Penals ratifiqui el segon grau, Millet i Montull romandran empresonats en règim ordinari, amb la possibilitat de gaudir de sortides o permisos puntuals i que la seva situació penitenciària es flexibilitzi amb mecanismes com l'article 100.2.



El tercer grau

Per a Osàcar, la proposta de les juntes de tractaments és el tercer grau penitenciari, que permet anar a la presó entre setmana només a dormir, encara que amb restriccions, de manera que les seves sortides del recinte penitenciari no serien diàries.

La classificació dels reclusos, un cop la confirmi el Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals, haurà de ser revaluada en un màxim de sis mesos i, si s'escau, modificada en funció de quina hagi estat l'evolució dels reclusos al centre penitenciari. Els condemnats per l'espoli de l'entitat cultural van intentar evitar el seu ingrés a la presó adduint davant l'Audiència de Barcelona la seva avançada edat -84 en el cas de Millet i Osàcar i 77 en el de Montull- i les seves xacres de salut, a l'hora que van demanar la suspensió de la pena de presó fins que es resolguin els recursos al Constitucional i les peticions d'indult que han presentat. No obstant això, la sala que va jutjar el «cas Palau de la Música» va descartar els seus arguments i els va donar fins al 25 de juny passat per ingressar a la presó de forma voluntària, termini que els tres condemnats van acatar.



Els tres condemnats

Millet, Montull i Osàcar són els tres principals condemnats pel milionari saqueig de Palau de la Música, entitat que també va servir per camuflar el pagament de comissions il·legals de la constructora Ferrovial a CDC a través dels contractes de patrocini, de manera que l'extinta formació haurà de tornar 6,6 milions d'euros.