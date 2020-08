Catalunya registra una pèrdua d'afiliació del 3,7% entre febrer i maig

Catalunya ha registrat una pèrdua d'afiliació del 3,7% entre febrer i maig, segons Manpower. El territori se situa per sota de la mitjana estatal, amb una caiguda del 3,6%, però per sobre de Canàries, la Comunitat Valenciana, Andalusia i la Comunitat de Madrid. Aquestes són les comunitats més afectades per la crisi del coronavirus, segons l'índex ManpowerGroup elaborat per l'empresa. Al conjunt d'Espanya, entre febrer i maig, les pèrdues més importants d'afiliació s'han concentrat en les activitats relacionades amb l'ocupació, amb una caiguda del 30,6%.