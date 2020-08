Catalunya suma 1.274 nous casos de coronavirus

El Departament de Salut va registrar ahir 1.274 casos positius nous de covid-19 a Catalunya en el seu últim balanç, 1.185 d'ells confirmats per PCR. El total de casos detectats a través d'aquestes proves a Catalunya és de 95.629, i la xifra total, afegint-hi la resta de proves de diagnosi del virus, suma 117.042.

Segons les dades de Salut, 12.921 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, després que s'hagin reportat 9 defuncions en les últimes hores. El risc de rebrot, des de mitjan juliol a la zona vermella, creix a 157,88 i supera valors de la setmana anterior (del 3 al 9 d'agost), quan era de 152,56. La velocitat de propagació s'enfila a 1,06, mentre que la setmana passada s'havia mantingut per sota de la barrera de l'1. Hi ha 671 pacients ingressats, nombre que no varia respecte al balanç anterior; 125 a l'UCI, 7 menys.



El risc de rebrot torna a pujar

Les autoritats sanitàries van confirmar la setmana passada que el risc de rebrot s'havia estabilitzat a Catalunya després del fort increment de juliol i que l'objectiu era ara abaixar la corba de contagis. Ara bé, després de quedar-se estancat durant uns dies, el risc de rebrot és ara superior al de la setmana passada, segons l'última actualització. Així, ha passat de 177,06 -del 27 de juliol al 2 d'agost- a 152,56 -del 3 al 9 d'agost- i al valor actual de 157,88 -del 10 al 16 d'agost (la web ' dadescovid.cat' mostra tendències en intervals de set dies, sense tenir en compte els tres darrers). El pic del risc de rebrot es va registrar el 23 de juliol, quan va pujar per sobre de 200, mentre que el llindar de risc alt se situa en 100.

La taxa de reproducció del virus (Rt) puja a 1,06. Entre el 3 i el 9 d'agost, era de 0,97, per sota de la barrera de l'1, que és on s'ha de situar per frenar la propagació del virus, ja que aquest indicador mostra quantes persones contagia de mitjana algú amb coronavirus; és a dir, si la Rt és 1, significa que una persona en contagia una altra.

La taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 77,82 per cada 100.000 habitants -85,77 fa més de dues setmanes i 77,32 en fa una. Entre el 10 i el 16 d'agost, s'han realitzat 78.159 PCR, amb una taxa de 1.018,77 proves per 100.000 habitants. D'aquestes, el 8,08% han tingut un resultat positiu i la mitjana d'edat de les persones a qui s'ha detectat el virus és de 38 anys.



A Espanya, 3.349 casos més

El Ministeri de Sanitat va registrar ahir 3.349 casos, diagnosticats el dia anterior. La CCAA amb més diagnòstics el dia previ és, de nou, Madrid amb 1.020, gairebé un terç del total. La segueixen el País Basc (547), l'Aragó (352), Andalusia (302) i Catalunya (180).

El ministeri també va elevar el nombre total de casos registrats per proves diagnòstiques des que va començar la pandèmia fins als 377.906. Això són 7.039 positius més respecte a l'informe de dimecres. Pel que fa a les defuncions, Sanitat va xifrar en 28.813 el total de morts per coronavirus a tot l'estat espanyol, 16 més que aquest dimecres.

Segons l'últim informe, hi ha hagut 122 defuncions en els últims set dies, de les quals 46 a l'Aragó i 37 a Madrid. A Catalunya van ser-ne deu. També hi ha hagut 1.407 hospitalitzacions i 90 ingressos en UCI.