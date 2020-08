El comitè del PDeCAT de Terrassa plega en bloc i marxa amb Puigdemont

La direcció del PDeCAT de Terrassa aposta pel projecte de Junts de Carles Puigdemont i dimiteix en bloc de les seves responsabilitats en el partit que capitaneja David Bonvehí, que al seu entendre ja no és la millor «eina» per aconseguir la independència de Catalunya. Fonts del PDeCAT van precisar a Efe que, per ara, els «sis o set» dimissionaris no s'han donat de baixa del partit hereu de CDC.

En un missatge a la militància els membres de la direcció del PDeCAT de Terrassa -ciutat de l'exconseller Josep Rull, empresonat per la seva implicació en el procés- lamenten la «falta de transparència» amb la qual, al seu entendre, l'equip de Bonvehí ha portat les negociacions per «transitar» cap a JxCat. Unes negociacions que es van tensar el passat mes de juliol, quan Puigdemont va anunciar la creació d'un nou partit al marge dels postconvergents, als qui va convidar a sumar-se al nou projecte.