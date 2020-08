Educació obre la porta a iniciar el curs amb mascareta

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va obrir ahir la porta a començar el curs escolar amb mascaretes dins les aules. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Bargalló va assegurar que hi ha discrepàncies entre experts pedagògics i sanitaris i que el seu ús dependrà de l'evolució de la pandèmia. Si es manté la tendència actual, va reconèixer, s'haurà de començar el curs amb mascareta en alguns territoris.

L'obligatorietat de portar mascaretes a les aules es podria sumar a altres mesures com grups d'alumnes reduïts o la presa de la temperatura als assistents al centre. El conseller va destacar també la importància de disposar de grups d'alumnes «estables», sempre els mateixos, i va afirmar que tant el Departament de Salut com el d'Educació estan fent una anàlisi detallada dels centres i territoris per adaptar-se a cada situació.

Sobre les mascaretes a l'aula, el cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, va demanar a Bargalló i a la consellera de Salut, Alba Vergés, que tinguin «paciència» perquè «no serà un curs normal», encara que va indicar que si tothom posa «una mica de seny», «una mica de paciència» i s'intenten mantenir les condicions perquè el virus es transmeti el mínim possible, l'inici de curs pot ser «una mica normal». Per Trilla, el més important és reduir el nombre de contagis al «mínim possible» abans de començar el curs. Aconseguir-ho, va dir Trilla, permetria donar «una certa tranquil·litat» a l'inici de curs escolar, cosa que és «fonamental aquest any».

En canvi, l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (Aificc) demana mesures més exhaustives i endurir els protocols. Reclama que tots els alumnes i professors des de l'educació infantil fins al batxillerat «portin sempre mascaretes a l'escola» amb l'excepció de les classes d'educació física a l'aire lliure i respectant la distància de seguretat. També demanen la higiene de mans amb solucions hidroalcohòliques a l'entrada i sortida de l'aula, zona d'esbarjo al pati i al menjador, així com el control de temperatura a l'entrada i sortida de l'aula dos cops al dia, matí i tarda. Consideren que «no es podrà garantir en cap cas la seguretat epidemiològica» dels grups de convivència estable als que fa referència el document per gestionar els casos.



Simón reclama un «esforç»

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va defensar que «cal fer un esforç per obrir» els centres educatius i intentar «minimitzar el risc» de contagi. «No podem tenir els nostres nens sense estudiar», va dir. Simón va remarcar que fa mesos que treballen coordinadament i va dir que caldrà veure si s'aposta per decisions comunes. Una de les que estan estudiant és la possibilitat de fer obligatòria la mascareta a les aules. «És una opció que s'ha de valorar», va dir.