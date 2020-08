Junqueras i Romeva demanen a la jutge que els aixequi la suspensió sense esperar el Suprem

La defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva ha presentat un recurs contra la interlocutòria on la jutge de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya avala el tercer grau però els manté a la presó a l'espera de la decisió del Tribunal Suprem. L'escrit indica que el procediment "s'extralimita" més enllà de les peticions de les parts i, molt concretament, a la de la Fiscalia, que asseguren que no va sol·licitar la suspensió 'sine die'. La decisió, segons la defensa, "vulnera de forma flagrant" el dret de Junqueras i Romeva a una tutela judicial efectiva. Segons es recull en l'escrit, el manteniment de la suspensió del tercer grau sense haver estat requerida és "contrària al dret al procés amb totes les garanties".

L'escrit argumenta que el "transgressió" de les normes processals no hi ha de ser present i, malgrat el dret penitenciari presenta "greus carències de procediment", les que existeixen i donen lloc a la interpretació "han de ser aplicades" perquè no fer-ho suposa un "greu trencament" dels drets dels interns.

Sánchez, Rull i Turull també han sol·licitat aquest divendres a la jutge que avala el tercer grau que els deixi sortir sense esperar el Suprem.