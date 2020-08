Pugen a gairebé 550 les persones aïllades a la Seu d'Urgell com a contactes de la quarantena de positius de covid-19

El nombre d'aïllats a domicili a la Seu d'Urgell per haver estat en contacte estret amb algun cas positiu de covid-19 ha pujat en 115 persones respecte a les darreres 24 hores, amb la qual cosa la xifra total ascendeix a 549. Ara per ara, hi ha 44 casos confirmats de coronavirus, tres dels quals es troben ingressats a la Fundació Sant Hospital i la resta confinats a casa. L'alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega, ha indicat que aquest dijous s'han dut a terme 112 proves a persones vinculades al sector de la restauració, punt d'origen dels principals focus. Pel que fa a l'índex de risc de rebrot, es situa en 727 a la capital alturgellenca, mentre que la taxa de reproducció de la malaltia als set dies (Rho) està al 3,88 al conjunt de la comarca.

Fàbrega, a través de les xarxes socials, ha reiterat que la xifra mitjana de contactes per cada positiu de coronavirus és massa elevada, ja que es situa en dotze. Així, ha demanat reduir-la a un màxim de quatre al dia, seguint les directrius que es donaven durant els mesos d'abril i maig passat. També ha explicat que la policia local continua fent controls als establiments per constatar que es segueixen les mesures de seguretat i alhora comprova que no es produeixi cap 'botellón'. Alhora, tant la brigada del servei de neteja com des de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet han incrementat les tasques de desinfecció de la via pública.

Cal recordar que davant la situació sanitària actual, des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell s'ha decidit suspendre la Festa Major i els actes previs que havien de començar aquest dilluns. Tampoc es faran altres actes programats durant els pròxims dies, i el mercat setmanal no es tornarà a instal·lar fins que reverteixin les dades de risc de rebrot i la taxa de reproducció del virus.