Quim Torra anirà al Suprem el 17-S «per posar en qüestió l'Estat»

Quim Torra anirà el 17 de setembre al Suprem per «mirar els magistrats a la cara» mentre el tribunal jutja el president de la Generalitat i, alhora, el Rei emèrit espanyol, Joan Carles I, «corre fugat». A la tercera entrega de l'entrevista a l'ACN, el cap del Govern explica que vol assistir a la vista per «posar en qüestió l'Estat». Tot i que no podrà prendre la paraula -al recurs de cassació no n'és part-, Torra vol ser-hi per «aprofitar l'oportunitat» d'expressar que es jutja un president que defensa la llibertat d'expressió. El cap de l'executiu no espera «res» de la classe política espanyola. De fet, dubta que cap partit estatal defensi els drets fonamentals: «Realment existeixen? Si fos així ja no haurien d'estar al govern», va opinar.

«El 17-S jo seré a Madrid. Vull veure els ulls dels magistrats del Suprem que jutgen un president per haver posat una pancarta que demanava la llibertat dels presos i exiliats, d'acord amb la comissió de treball de l'ONU. Vull mirar-los a la cara i que vegin que, mentre un rei corre fugat, el president de la Generalitat està sent jutjat per apel·lar a la llibertat d'expressió», va relatar Torra a l'entrevista.



«Confrontació democràtica»

El president assegura que aquesta voluntat és un nou episodi de «confrontació democràtica» contra l'Estat, perquè «posarà per davant» tots els drets fonamentals, com ara el dret a la llibertat d'expressió. «No cedir, mantenir la pancarta i arriscar-te a una desobediència, i a una segona desobediència és confrontar democràticament, perquè poses en qüestió l'Estat», va argumentar.