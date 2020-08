Restriccions a l'oci nocturn i la restauració

La conselleria de Salut va publicar aquest dijous una nova resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) que modifica i complementa la publicada el 17 d'agost. Concretament, amplia la restricció horària fins a la 1 de la matinada a restaurants musicals, bars de teatres i cafès concerts; i prorroga, sense data de finalització, el tancament de discoteques, bars musicals, sales de ball i festes, karaokes i establiments amb activitats musicals de règim especial.

Segons la Federació Catalana d'Associacions i d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), la Generalitat «reitera» la desobediència al TSJC actuant amb «improvisació», «desconeixement de la normativa sectorial d'espectacles» i amb voluntat «d'arruïnar el sector».



Desestimat el recurs de Fecasarm

Ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va desestimar aplicar mesures cautelaríssimes contra la resolució de la Generalitat que limita l'activitat de bars i restaurants a la 1 de la matinada i prohibeix fumar a les terrasses si no hi ha una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres per la situació de la covid-19, tal com demanava la Fecasarm.

La sala va concloure per unanimitat que la petició no pot prosperar perquè la intervenció de la Generalitat és en «protecció de la salut pública» i «en principi beneficia totes les persones, encara que pugui produir perjudicis econòmics en el sector de l'hostaleria», segons apunta la resolució judicial.