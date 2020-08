Torrent acusa JxCat d'intentar desgastar ERC amb el cas del secretari del Parlament

El president del Parlament, Roger Torrent va acusar JxCat d'intentar desgastar ERC. Torrent va donar així per tancada la polèmica oberta per JxCat en demanar el cessament del secretari general de la cambra per no publicar oficialment el text íntegre de les resolucions sobre el Rei: «No contribuirem a la repressió dels funcionaris», va sentenciar. El responsable de la cambra, que en els últims dies ha rebut molts atacs des de les files postconvergents, va lamentar que hi hagi qui prefereixi «desgastar el company de viatge» en comptes «d'ajudar a construir una estratègia conjunta» per aconseguir la independència de Catalunya.

«No pressionarem els treballadors públics perquè assumeixin les repercussions del que decidim els polítics. Aquest ha estat un consens dins de l'independentisme i l'hem practicat sempre. Seria oportú, aconsellable i saludable que no ens n'apartéssim», va dir en declaracions als mitjans. Torrent va participar ahir en una trobada amb alcaldes d'ERC per abordar la qüestió dels romanents municipals, en la que també va ser-hi present el vicepresident català, Pere Aragonès.



Defensa la llibertat d'expressió

En resposta a preguntes dels periodistes, el president del Parlament no va voler insistir en l'últim xoc amb JxCat, que li va reclamar que cessés el secretari general del Parlament, Xavier Muro, per haver eliminat els punts que podien xocar amb el Tribunal Constitucional a l'hora de publicar en el butlletí oficial les resolucions que els grups independentistes van aprovar en el ple monogràfic sobre la monarquia del passat 7 d'agost.

Torrent va assegurar que mentre presideixi la cambra catalana, a l'hemicicle «es parlarà de tot el que vulguin els diputats» i es defensarà la llibertat d'expressió, però mai es posarà en risc un funcionari.



«Cal perseverar»

Per la seva banda, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va reconèixer que per assolir la independència «caldrà la implicació internacional» però que, en cap cas, abandonaran cap taula de negociació. Aragonès va fer aquestes declaracions després que el president de la Generalitat, Quim Torra, hagués instat a traslladar la taula de negociació a Europa si La Moncloa continua sense pactar l'autodeterminació.

«Necessitarem tard o d'hora la implicació internacional, està clar», ha dit, tot subratllant, però, «que cal perseverar». Aragonès ha deixat clar que ERC «no deixarà mai cap àmbit de negociació política». «Si sempre exigim a l'Estat que abandoni la via judicial i obri la política, quan hi hagi una via nosaltres hi serem, defensant el que calgui».

Aragonès va voler subratllar que els republicans defensaran l'autodeterminació a Catalunya, «ho vam fer fa sis mesos a la taula de negociació a La Moncloa i ho seguiran defensant a Europa els nostres eurodiputats».

Pel que fa a la represa de la taula de negociació amb l'Estat, el coordinador nacional d'ERC va assegurar que ells estarien «a punt» avui mateix (ahir, per al lector).



Crida a no pagar

Aragonès també va fer una crida ahir als ajuntaments catalans per «plantar-se» i no cedir els romanents municipals a Hisenda, tal com planteja a Govern, a què li ha reclamat que faci marxa enrere amb aquesta mesura.

Els ajuntaments de Catalunya ens plantem», va declarar el conseller d'Economia, que va instar l'executiu de Pedro Sánchez a replantejar el decret pel qual, en virtut de l'acord signat amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), es distribuiran 5.000 milions entre els ajuntaments que hagin transferit a l'Estat els seus romanents.